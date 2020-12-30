COVID-19, транспорт, инфраструктурные проекты – Каладзе подвел итоги уходящего года

Мэр Тбилиси рассказал, что он успел сделать для города за год, что собирается сделать в следующем 20021 году

ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе на заключительном заседании городского правительства в среду подвел итоги уходящего 2020 года.

Программы помощи населению от мэрии Тбилиси в 2021 году – что стоит знать>>

По словам мэра, из-за эпидемии коронавируса в этом году пришлось отложить часть проектов, которые отражены в бюджете нынешнего года столицы на 2021 год и будут реализовываться поэтапно. А бюджет на 2021 год составит более 1 млрд 100 млн лари.

"Хочу оценить 2020 год, который был полон серьезных испытаний. В этом году весь мир и наша страна столкнулись с серьезными проблемами в виде пандемии. Борьба с коронавирусом еще не окончена. Это очень сложно, когда практически в условиях войны, приходится выполнять план или, что еще хуже, когда этот план меняется. В начале года мы анонсировали ряд проектов, которые необходимо было реализовать, но из-за пандемии нам пришлось перераспределить приоритеты, приостановить многие проекты, и многие из них уже отражены в бюджете 2021 года", – сказал Каладзе.

Мэр Тбилиси также рассказал об обновлении столичного автобусного парка и восстановлении Тбилисского метро.

"Резюмируя работу столичной мэрии в 2020 году, начну с проекта обновления общественного транспорта, который фактически завершен и будет полностью обновлен в начале следующего года. Параллельно мы запустили программу замены микроавтобусов. На первом этапе было закуплено 300 единиц микроавтобусов", – сказал Каха Каладзе.

Весь год велась и модернизация метрополитена. По словам мэра, заменено более 450 километров силовых кабелей, полностью модернизирована система вентиляции. Произведен ремонт вагонов поездов метро, добавлено 15 новых составов.

"Мы объявили о закупке новых вагонов и в марте узнаем компанию-победителя. Мы начали внедрять единую интегрированную систему оплаты проезда. В случае интегрированной системы пассажир сможет, заплатив один раз, ездить в метро бесплатно полтора часа", – отметил Каладзе

Многое, по словам мэра, было сделано и для жителей Тбилиси. За этот год более 1 300 семей были обеспечены жильем по символической цене в один лари, было легализовано 1 572 земельных участка. Всего на жилищные проекты было потрачено 39 миллионов лари, а на медицинские и социальные программы – 60 миллионов. 13 миллионов было направлено на укрепление аварийных зданий. При поддержке мэрии проведено 60 спортивных, 235 культурно-познавательных и 50 мероприятий в образовательной сфере.

Также мэр анонсировал важный городской проект по полному восстановлению сада Букия в одном из центральных районов города – Сабуртало.

"В настоящее время сад находится в плачевном состоянии, и я рад, что это место будет обустроено. Эта территория, к сожалению, включает в себя пространства, которые были давно отчуждены и находятся в частной собственности. К сожалению, вы знаете много таких фактов, когда скверы, парки были отчуждены и затем использовались для разных целей. Очень важно, чтобы эти пространства вновь вернулись муниципалитету, были обустроены и обновлены по единому плану и видению", – сказал Каха Каладзе.

Он также сообщил, что принято решение приостановить с 31 декабря до 8 января 2021 года все текущие инфраструктурные работы в Тбилиси. Это сделано для того, чтобы сотрудники строительных компаний, которые живут в районах, смогли успеть съездить домой и вернуться обратно.