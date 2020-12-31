Новогодний концерт в Тбилиси пройдет без зрителей

Во время гала-концерта будут максимально соблюдены все правила и рекомендации Минздрава

ТБИЛИСИ, 31 дек – Sputnik. Мэрия Тбилиси решила провести новогодний концерт без зрителей, он будет транслироваться в прямом эфире.

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По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, данное решение принято с целью предотвращения распространения коронавируса. Однако несмотря на пандемию, планируется провести несколько концертов в новогодний период.

"В целом, этот год был другим, наполненным сложностями, со множеством проблем, самым главным вызовом была пандемия, борьба с коронавирусом, и эта борьба пока не завершена. Эта война пока не выиграна. Поэтому, исходя из того, что сегодня мы заботимся о населении нашей страны, решено, что жители Грузии только по телевизору смогут посмотреть концерт", — заявил Каладзе журналистам.

Прошлой ночью во Дворце госцеремоний прошла генеральная репетиция гала-концерта. Вместе с Каладзе на репетиции присутствовал его заместитель Андриа Басилая.

Исполнители предстанут на специально обустроенной сцене, которая представляет из себя дом, состоящий из нескольких этажей с балконами, террасами и окнами.

Режиссерами гала-концерта являются Баса Поцхишвили и Давид Доиашвили.

"Это первый случай, когда мы просим зрителей не приходить. Смотрите по телевизору, онлайн. У нас устроены балконы, сделан дом, и у нас будут включения с разных районов Тбилиси - с домов, балконов, окон. Давайте, все выйдем на балконы в 12 часов и скажем, что любим друг-друга и что все будет хорошо ", — сказала режиссер гала-концерта Баса Поцхишвили.

Во время гала-концерта максимально будут соблюдены все правила и рекомендации. На специальной сцене музыкальные номера исполнят молодые певцы, а артисты, которые относятся к высокой группе риска, включатся с собственных домов и балконов, специально обустроенных к Новому Году.

Для того, чтобы поддержать представителей сферы культуры мэрия столицы осуществит еще семь музыкальных проектов, в котором принимают участие более 400 артистов.