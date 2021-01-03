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Вечернее небо над городом Тбилиси. Телевышка на горе Мтацминда

Мэрия Тбилиси выдела 7,2 миллиона лари на строительство канатки на Мтацминда

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Тбилиси
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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (770)
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https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20210103/250529867/Meriya-Tbilisi-vydela-72-milliona-lari-na-stroitelstvo-kanatki-na-Mtatsminda.html

По условиям тендера компания-победитель должна будет выстроить всю инфраструктуру дороги, а вот кабели и кабины будут установлены позже

ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Проект строительства канатной дороги от проспекта Руставели до горы Мтацминда обязательно будет осуществлен, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Канатная дорога от проспекта Руставели до Мтацминда была построена в 1958 году и просуществовала до июня 1990 года. Канатная дорога приостановила работу после трагического случая, в результате которого погибли 15 человек.

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© Sputnik / Ekaterina Mikaridze
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"Объявлен тендер, чтобы выбрать ту компанию, которая осуществит строительные работы. Для города осуществление этого проекта очень важно, и мы все гордимся тем, что новый проект украсит Тбилиси и у людей будет возможность им воспользоваться", - сказал Каладзе.

Согласно информации на сайте Агентства государственных закупок, мэрия готова потратить на строительство канатной дороги 7,4 миллиона лари ($2,25 млн).

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По условиям тендера, компания-победитель должна будет за эту сумму выстроить всю инфраструктуру дороги, а вот кабели и кабины будут установлены позже.

Прием заявок будет осуществляться с 13 по 18 января. Проект должен быть завершен за 15 месяцев.

Канатка будет двигаться от территории рядом с академией наук до обзорной площадки в парке Мтацминда. Для ее поддержки будет установлено пять вышек из которых две будут на склоне горы.

Темы:
Новости Тбилиси сегодня (770)
Теги:
Канатная дорога, Гора Мтацминда, Тбилиси


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