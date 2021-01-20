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Мэр столицы Грузии Каха Каладзе

Каладзе назвал приоритетные направления работы мэрии Тбилиси в 2021 году

photo: Tbilisi City Hall / FB
Тбилиси
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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (778)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20210120/250658710/Kaladze-nazval-prioritetnye-napravleniya-raboty-merii-Tbilisi-v-2021-godu.html

Среди приоритетных направлений столичной мэрии в нынешнем году будут социально-экономические и инфраструктурные проекты, транспорт и экология

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Приоритетными направлениями работы мэрии в 2021 году станут социально-экономические и инфраструктурные проекты, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства.

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Каладзе отметил, что также планируется особое внимание уделить экологической и транспортной политике города.

"Среди основных приоритетов текущего года – поддержка социально-экономической сферы, на что будет выделено 350 миллионов лари (более 106 миллионов долларов). 440 миллионов (более 133 миллионов долларов) будет потрачено на инфраструктуру", – заявил Каладзе.

Мэр отметил, что и в этом году продолжатся восстановительные работы парков и скверов.

Вечернее небо над городом Тбилиси. Телевышка на горе Мтацминда
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Существующая пандемия еще раз дала нам понять, насколько важно наличие таких открытых пространств. Отрадно, что в городе появилась парковая культура", – сказал он.

Вместе с тем Каладзе сообщил, что мэрия Тбилиси выполнила план бюджета по 2020 году на 96%, были некоторые проекты, реализации которых помешала пандемия и локдаун.

"Из-за пандемии в 2020 году было слишком много проблем. Мы были вынуждены отложить некоторые проекты из-за других приоритетов. Однако уверен, что в 2021 году общими усилиями мы сможем сделать много хороших дел", – заявил Каладзе.

Бюджет столицы на 2021 год составляет более 1,05 миллиарда лари: общие расходы бюджета на 28,9 миллиона больше, чем в 2020 году. Самая большая статья расходов – строительство, эксплуатация инфраструктурных объектов и укрепление аварийных зданий (194,6 млн лари), а наименьшая – способствование развитию экономики (4,2 млн лари).

Темы:
Новости Тбилиси сегодня (778)
Теги:
Правительство, Мэрия Тбилиси, Грузия


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