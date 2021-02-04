Как будет работать общественный транспорт в Тбилиси

Автобусы, метро и маршрутки в столице с 8 февраля будут работать ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с утра до девяти часов вечера

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Метрополитен, муниципальные автобусы и микроавтобусы в Тбилиси с 8 февраля будут обслуживать пассажиров с утра до 21:00, об этом заявил вице-мэр столицы Ираклий Хмаладзе журналистам.

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В субботу и воскресенье транспорт работать не будет.

"Ношение масок в транспорте будет обязательным. Контроль будет осуществляется так же, так раньше. Людей не будут впускать в транспорт без масок. Входы в метро будут контролироваться, а в случае автобусов транспорт не тронется с места, если кто-то войдет без маски или если кто-то снимет маску в транспорте. Контроль будет довольно строгим", - отметил Хмаладзе.

По словам вице-мэра, пока нет рекомендации по поводу проезда в транспорте стоя.

"В первую очередь, мы посмотрим, какой будет нагрузка, и, исходя из этого, координационный совет рассмотрит и примет решение. Транспорт будет работать до 21:00, а после 21:00 мы обеспечим транспортировку нашего персонала по домам", - сказал Хмаладзе.

Кроме того, вице-мэр сообщил, что с 7 февраля в Тбилиси запрещается передвижение любого вида автотранспорта по автобусным полосам.

"Пока работа общественного транспорта была приостановлена, мы разрешили движение по автобусным полосам. С воскресенья, с 7 февраля, ограничения вновь вступают в силу, и транспортные средства, которые пересекут автобусную полосу, будут оштрафованы, как это происходило раньше", - заявил Хмаладзе.

Премьер-министр Георгий Гахария в четверг перед началом заседания правительства заявил, что с понедельника, 8 февраля, в Грузии повсеместно заработает общественный транспорт.