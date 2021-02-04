Какие ограничения снимаются в Грузии

Ограничения снимаются на работу общественного транспорта, объектов общественного питания, но остается т. н. "комендантский час"

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. За последние семь дней средний показатель положительных случаев заболевания коронавирусом в Грузии сократился до 4%, соответственно правительство начало поэтапно смягчать введенные ограничения раньше запланированного срока.

В Грузии ужесточают штраф за повторное нарушение правил ношения маски>>

С понедельника, 8 февраля, в Тбилиси, Рустави и Кутаиси, то есть по всей стране:

1. Разрешена работа муниципального транспорта (метро, автобусов и маршрутных такси) – кроме субботы и воскресенья;

2. Разрешена работа открытых и закрытых рынков – кроме субботы и воскресенья.

Неделю спустя, с 15 февраля – в Тбилиси, Рустави и Кутаиси, то есть в масштабе всей Грузии:

1. Дети продолжат учебу в классах (при этом, у родителей будет право выбрать дистанционное обучение);

2. Объекты питания смогут принять гостей в открытых пространствах – кроме субботы и воскресенья;

Вводятся санкции:

1. Ужесточаются санкции за нарушение правил ношения масок и удваивается штраф за повторное нарушение;

2. Организации, бизнес субъекты, которые намеренно нарушат закон и в период ограничений осуществят запрещенную бизнес-деятельность, больше не смогут пользоваться установленными в период пандемии льготами, субсидиями и разными программами.

Вместе с тем в стране сохраняется запрет на передвижение в ночные часы с 21:00 до 05:00 как для автомобилей, так и для пешеходов. Штраф за нарушение "комендантского часа" составляет 2 тысячи лари (600 долларов).