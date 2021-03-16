19:17 16 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9609
  • 100 RUB4.5435
  • USD3.3204
Поиск
Платная парковка в центре грузинской столицы. Машины на паркинге. Центр Тбилиси

Подорожает ли в Тбилиси почасовая парковка - ответ вице-мэра

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Тбилиси
Получить короткую ссылку
Темы:
Новости Тбилиси сегодня (811)
21 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20210316/251187268/Podorozhaet-li-v-Tbilisi-pochasovaya-parkovka---otvet-vitse-mera.html

Автовладельцы могут не волноваться, на фоне подорожания всего и вся тариф на парковку не повышается, более того мэрия планирует расширить ареал зонально-почасовой парковки в столице

ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. На данном этапе повышение стоимости зонально-почасовой парковки в Тбилиси не планируется, заявил вице-мэр столицы Ираклий Хмаладзе журналистам.

Вниманию автомобилистов: в Тбилиси вновь заработала почасовая оплата парковки>>

В 2019 году пилотный проект зонально-почасовой парковки был осуществлен на двух локациях в Тбилиси – на улице Коте Апхази (бывшая Леселидзе) и на площади Орбелиани и прилегающей к ней территории. Позже эта система появилась на улицах Бараташвили, Пекина и проспекте Чавчавадзе. Час стоянки стоит 1 лари (около 0,3 доллара).

Зона платной парковки на улице Котэ Апхази
© Sputnik / Alexander Imedashvili
С 20 ноября в одном из центральных районов Тбилиси заработает система почасовой парковки

"Ареал зонально-почасовой парковки планируется расширить. Заявления об этом будут сделаны на завтрашнем заседании правительства, мы предоставим детальную информацию. Что касается стоимости, мы не планируем повышать цену зонально-почасовой парковки", - заявил Хмаладзе.

Граждане, проживающие в радиусе 100 метров от парковочного места, или те, кто владеет недвижимостью в этом районе, имеют право на бесплатную парковку для двух транспортных средств. Кроме того, парковкой могут бесплатно пользоваться люди с ограниченными физическими возможностями и владельцы электромобилей.

Для использования зональной парковки гражданам необходимо скачать мобильное приложение Tbilisi Parking с помощью Play Store или Apple Store. В приложение включена карта, на которой номерами обозначены все пункты зональной парковки.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Новости Тбилиси сегодня (811)
Теги:
парковки, Тбилиси, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Протесты против строительства Намахвани ГЭС - акция в Кутаиси 14 марта 2021 года
Протесты против Намахвани ГЭС: массовые акции не прекращаются - фото
Туризм в Грузии: возвращение - видео
Туризм в Грузии: возвращение - видео
Российский фактор во внешней торговле Грузии
Российский фактор во внешней торговле Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться