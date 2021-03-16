Подорожает ли в Тбилиси почасовая парковка - ответ вице-мэра

Автовладельцы могут не волноваться, на фоне подорожания всего и вся тариф на парковку не повышается, более того мэрия планирует расширить ареал зонально-почасовой парковки в столице

ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. На данном этапе повышение стоимости зонально-почасовой парковки в Тбилиси не планируется, заявил вице-мэр столицы Ираклий Хмаладзе журналистам.

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В 2019 году пилотный проект зонально-почасовой парковки был осуществлен на двух локациях в Тбилиси – на улице Коте Апхази (бывшая Леселидзе) и на площади Орбелиани и прилегающей к ней территории. Позже эта система появилась на улицах Бараташвили, Пекина и проспекте Чавчавадзе. Час стоянки стоит 1 лари (около 0,3 доллара).

"Ареал зонально-почасовой парковки планируется расширить. Заявления об этом будут сделаны на завтрашнем заседании правительства, мы предоставим детальную информацию. Что касается стоимости, мы не планируем повышать цену зонально-почасовой парковки", - заявил Хмаладзе.

Граждане, проживающие в радиусе 100 метров от парковочного места, или те, кто владеет недвижимостью в этом районе, имеют право на бесплатную парковку для двух транспортных средств. Кроме того, парковкой могут бесплатно пользоваться люди с ограниченными физическими возможностями и владельцы электромобилей.

Для использования зональной парковки гражданам необходимо скачать мобильное приложение Tbilisi Parking с помощью Play Store или Apple Store. В приложение включена карта, на которой номерами обозначены все пункты зональной парковки.

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