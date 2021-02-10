Вниманию автомобилистов: в Тбилиси вновь заработала почасовая оплата парковки

Тбилисским автомобилистам вновь придется платить за каждый час парковки на определенных улицах столицы

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. В Тбилиси возобновилась работа системы зонально-почасовой оплаты парковки, сообщил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства в среду.

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Система зонально-почасовой оплаты парковки была приостановлена несколько месяцев назад из-за временного прекращения работы общественного транспорта в городе.

"Учитывая, что городской транспорт заработал, параллельно будет возобновлена зональная-почасовая оплата парковки. Вы знаете, что это очень важный проект, он успешно реализуется. Система зонально-почасовых парковок еще не полностью покрывает столицу", - сказал Каладзе.

В 2019 году пилотный проект зонально-почасовой парковки был осуществлен на двух локациях в Тбилиси – на улице Коте Апхази (бывшая Леселидзе) и на площади Орбелиани и прилегающей к ней территории. Позже эта система вступила в силу на улицах Бараташвили, Пекина и проспекте Чавчавадзе. Час стоянки стоит 1 лари (около 0,3 доллара).

Граждане, проживающие в радиусе 100 метров от парковочного места, или те, кто владеет недвижимостью в этом районе, имеют право на бесплатную парковку для двух транспортных средств. Кроме того, парковкой могут бесплатно пользоваться люди с ограниченными физическими возможностями и владельцы электромобилей.

Для использования зональной парковки гражданам необходимо скачать мобильное приложение Tbilisi Parking с помощью Play Store или Apple Store. В приложение включена карта, на которой номерами обозначены все пункты зональной парковки.