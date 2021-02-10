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Платная парковка в центре грузинской столицы. Машины на паркинге. Центр Тбилиси

Вниманию автомобилистов: в Тбилиси вновь заработала почасовая оплата парковки

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (443)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210210/250852131/Vnimaniyu-avtomobilistov-v-Tbilisi-vnov-zarabotala-pochasovaya-oplata-parkovki.html

Тбилисским автомобилистам вновь придется платить за каждый час парковки на определенных улицах столицы

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. В Тбилиси возобновилась работа системы зонально-почасовой оплаты парковки, сообщил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства в среду.

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Система зонально-почасовой оплаты парковки была приостановлена несколько месяцев назад из-за временного прекращения работы общественного транспорта в городе. 

"Учитывая, что городской транспорт заработал, параллельно будет возобновлена зональная-почасовая оплата парковки. Вы знаете, что это очень важный проект, он успешно реализуется. Система зонально-почасовых парковок еще не полностью покрывает столицу", - сказал Каладзе.

В 2019 году пилотный проект зонально-почасовой парковки был осуществлен на двух локациях в Тбилиси – на улице Коте Апхази (бывшая Леселидзе) и на площади Орбелиани и прилегающей к ней территории. Позже эта система вступила в силу на улицах Бараташвили, Пекина и проспекте Чавчавадзе. Час стоянки стоит 1 лари (около 0,3 доллара).

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© Sputnik / Alex Shlamov
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Граждане, проживающие в радиусе 100 метров от парковочного места, или те, кто владеет недвижимостью в этом районе, имеют право на бесплатную парковку для двух транспортных средств. Кроме того, парковкой могут бесплатно пользоваться люди с ограниченными физическими возможностями и владельцы электромобилей.

Для использования зональной парковки гражданам необходимо скачать мобильное приложение Tbilisi Parking с помощью Play Store или Apple Store. В приложение включена карта, на которой номерами обозначены все пункты зональной парковки.

Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (443)
Теги:
Парковка, Каха Каладзе, Тбилиси


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