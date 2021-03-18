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Оползневая зона в столице Грузии

К исследованию оползневой зоны в Тбилиси подключатся немецкие специалисты

© Sputnik / Alex Shlamov
Тбилиси
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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (815)
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Ситуация в районе поселка Вашлиджвари крайне серьезная, уже первичные оценки специалистов указывают на то, что предстоит проделать огромную работу, чтобы остановить оползневые процессы

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. К изучению оползневой зоны в Тбилиси подключаются немецкие специалисты, сообщает мэрия столицы.

Как говорится в сообщении, оползневые процессы активизировались из-за определенных действий, предпринятых в последние годы на улице Мухрана Мачавариани и близлежащем склоне.

Зона оползня: что происходит на опасной улице в Тбилиси?>>

"Как только стало об этом известно, к решению этой проблемы были привлечены соответствующие службы мэрии и специалисты. Меры принимаются в круглосуточном режиме. Есть несколько типов рекомендаций экспертов, в первую очередь по перекрытию улицы Мачавариани, о чем мэрия проинформировала население несколько дней назад, и эта улица была заблокирована. По их рекомендациям также ведется наблюдение за оползневыми процессами, что и делается с первых минут. Они также рекомендуют провести подробное исследование и проектирование, а после этого провести соответствующую работу", – сказал заместитель мэра Тбилиси Ираклий Бенделиани.

Центр управления чрезвычайными ситуациями „112“ в столице Грузии
© Sputnik / Alex Shlamov
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По его словам, мэрия уже находиться на стадии исследования-проектирования, которая будет завершена в ближайшее время. Также Бенделиани отметил, что в скором времени станет известно, какие меры необходимо принять.

"На следующей неделе прибудут немецкие специалисты – геологи-технологи, которые работают в этой сфере. Их мнение также важно для нас. Они будут принимать непосредственное участие в этом процессе", – сказал Бенделиани.

Сейсмологи, геоморфологи и геодезисты Института изучения Земли и Национального центра сейсмического мониторинга, провели первичную оценку ситуации и намерены опубликовать отчет после завершения работы.

По первичному заключению специалистов института, объем уже отделившейся массы земли, которая может сорваться в любой момент, составляет около полумиллиона кубометров.

Как заявила Sputnik Грузия  директор Института Земли и Национального центра сейсмологии Тея Годоладзе, оползневая зона образовалась в результате грубого вмешательства человека в окружающую среду.

"Причина тому – неправильная строительная политика, неправильно выданные разрешения на строительство и непроведение геологических исследований. На данный момент я не вижу способа остановить этот процесс. Пусть приезжают немецкие специалисты, о чем речь... Но немецких специалистов мэрия должна была привозить тогда, когда давала разрешение на хаотичное строительство без геологических исследований", – сказала Годоладзе.

По ее словам, в результате проведенных за последние годы в этой зоне работ разрушено основание склона, из-за чего земля стала "сползать".

Образовавшаяся оползневая зона уже активно обсуждается в социальной сети. Сеть наводнена аэрофотоснимками, на которых видны глубокие трещины и угрожающе нависшие огромные массы в районе поселка Вашлиджвари.

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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (815)
Теги:
Оползень, Тбилиси, Грузия

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