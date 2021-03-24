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Весна в Тбилиси - исторический центр города

Новая зона отдыха в Тбилиси: Каладзе поручил восстановить еще один парк

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Тбилиси
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20210324/251258553/Novaya-zona-otdykha-v-Tbilisi-Kaladze-poruchil-vosstanovit-esche-odin-park.html

Каладзе поручил своему заместителю подготовить проект восстановления Самгорского парка и как можно скорее начать работы

ТБИЛИСИ, 24 мар – Sputnik. Территория бывшего Самгорского парка неподалеку от Кахетинского шоссе в Тбилиси будет отремонтирована и обустроена как зона отдыха, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства.

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Глава города отметил, что территория этого парка была сдана в аренду на долгие годы, сейчас мэрия вернула ее для возведения нового парка. Каладзе поручил своему заместителю Андрия Басилая подготовить проект восстановительных работ парка и как можно скорее приступить к делу.

"Вы знаете наше отношение к экологическим пространствам, сколько важных проектов мы реализовали в этом направлении, но мы не должны останавливаться на достигнутом. В городе еще много площадей, которые нужно отремонтировать… Несколько дней назад мы начали работы по обновлению парка в Самгорском районе, в ущелье Варкетили, и к концу года у населения будет благоустроенная зона отдыха", - заявил Каладзе.

Каладзе не раз заявлял, что строительство и восстановление рекреационных зон является одним из приоритетных направлений работы его команды. За последние три года в столице были проведены восстановительные работы многих столичных парков и скверов. А недавно мэрия Тбилиси приступила к осуществлению двух масштабных проектов – обновлению парка Ваке и закладке нового Центрального парка на территории бывшего ипподрома.

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Теги:
Тбилиси, Парк, Каха Каладзе

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