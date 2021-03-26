На дороге Багеби-Цхнети в Тбилиси возводится защитная стена

В районе еще одной оползневой зоны в столице работы по возведению защитной стены продолжались всю ночь

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. На дороге Багеби-Цхнети в Тбилиси, где появилась оползневая зона, возводится защитная стена, сообщает мэрия столицы.

photo: Tbilisi City Hall На дороге Багеби-Цхнети возводится защитная стена

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С работами, которые длились практически всю ночь, ознакомился заместитель мэра города Ираклий Бенделиани.

"Как видите, работы идут активно. План состоит в том, чтобы вывезти массу сошедшей земли и возвести стену для обеспечения безопасности движения на этом участке", – заявил Бенделиани.

Для предотвращения оползневого процесса на склоне планируются и более масштабные работы, сообщил Бенделиани. По его словам, у мэрии уже есть детальные проекты и в ближайшем будущем начнется второй этап работ, который будет более масштабным. Однако до начала этих работ уже не будет никакой опасности, пояснил Бенделиани.

Исходя из создавшейся ситуации, в целях безопасности с 21:00 часов 25 марта до 08:00 утра 26 марта на дороге, связывающей Багеби с пригородным поселком Цхнети, движение автотранспорта было ограничено.

Еще одна оползневая зона в столице активизировались на склонах в районе озера Лиси из-за определенных действий, предпринятых на улице Мухрана Мачавариани и на близлежащей территории в последние годы. Под склоном расположена дорога Нуцубидзе-Лиси-Вашлиджвари, строительством которой в последние годы занимается мэрия.

Из-за осадки грунта с 16 марта по распоряжению мэрии было полностью закрыто движение на участке дороги от Центра оперативного управления "112" в направлении Вашлиджвари до бензозаправочной станции BP (улица Мухрана Мачавариани).

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