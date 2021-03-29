В оползневой зоне в Тбилиси начались укрепительные работы

Одна из основных рекомендаций специалистов по сдерживанию оползневых процессов это вернуть склону Вашлиджвари первозданный естественный вид

ТБИЛИСИ, 29 мар – Sputnik. В Тбилиси на улице Мачавариани, где образовалась опасная оползневая зона, начались укрепительные работы, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Опасный оползень в Тбилиси попадет под пристальное наблюдение мэрии>>

По словам заместителя мэра Ираклия Бенделиани, решение было принято по рекомендации специалистов. Работы направлены на возвращение склону Вашлиджвари первоначального естественного состояния.

"На прошлой неделе состоялось очередное заседание рабочей группы, на котором по рекомендации привлеченных экспертов были приняты определенные решения. Одно из них - вернуть склон в естественное состояние, то есть на основании конкретных исследований заполнить его определенной массой грунта", - сказал Бенделиани.

По словам вице-мэра, это создаст дополнительное препятствие оползню и станет определенной превенцией внезапного сползания огромной массы земли.

После завершения этих работ, по словам Бенделиани, можно будет провести временные дороги на территории, прилегающей к оползневой зоне, и продолжить укрепительные работы.

Кроме того, к концу недели в зоне будет установлена специальная система мониторинга оползня, которая позволит иметь детальную картину о развитии процессов.

Накануне жители Вашлиджвари провели акцию с требованием прекратить все строительные работы в этом районе. Они также потребовали от мэрии более детальной информации о предпринимаемых мерах, опасаясь за свою безопасность.

18 марта стало известно, что на дороге, соединяющей Вашлиджвари и Нуцубидзе в Тбилиси, начались оползневые процессы. На склоне образовались трещины глубиной до 18 метров, увеличивающиеся ширина в сутки на пять сантиметров. По прогнозам геологов, в случае землетрясения или обильных осадков, со склона может сорваться около 500 тысяч тонн земельной массы.

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