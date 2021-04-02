Оползневые процессы в Тбилиси: что установили специалисты

В оползневой зоне пока все спокойно, но нежелательное движение тут могут вызвать обильные осадки или землетрясение. Наблюдения, как и укрепительные работы на склоне Вашлиджвари продолжаются

ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Причиной оползневых процессов на восточном склоне озера Лиси рядом с густонаселенным районом Вашлиджвари стало строительство дороги и прокладка водопроводной сети, говорится в промежуточном отчете Института изучения Земли.

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Об оползневых процессах в Тбилиси стало известно 17 марта, это вынудило мэрию города перекрыть дороги близ опасной зоны.

Согласно исследованию, строительство дороги и прокладка труб открыли породу высотой 15-20 метров. К этому добавились оживленное строительство и природные процессы в виде тектонических сдвигов.

Что может спровоцировать оползень

Согласно данным специалистов, речь идет о сходе порядка 800 тысяч кубометров массы. При этом, несмотря на пологий склон, из-за большой массы у оползня будет достаточная скорость, чтобы спустится к дороге и дальше к реке.

"Провоцирующими факторами внезапного схода оползня рассматриваются обильные осадки и землетрясение. В этом случае оползень повредит водопроводные трубы диаметром 900 миллиметров и более, в результате чего вода смешается с землей и образует селевой поток", – говорится в исследовании.

По данным исследования, маршрут оползня пройдет по улице Мачавариани, трассе, связывающей ее с проспектом Маршала Геловани и Гранатовой улицей.

Кроме того, эксперты полагают, что если оползень вызовет еще один оползень в нижней части горы, то его сход повлечет за собой более тяжелый сценарий развития событий.

Действия мэрии

Мэрия Тбилиси начала профилактические работы в связи с оползневыми процессами на склоне Вашлиджвари.

Конкретные мероприятия по предотвращению динамики оползневых процессов на склоне Вашлиджвари осуществляются в сотрудничестве с иностранными специалистами.

Между улицей Мачавариани и зоной оползня проходит магистральный водопровод высокого давления, который снабжает определенную часть столицы водой. Прежде всего в этом ареале сделаны запорные шланги для быстрого слива и герметизации этих труб в случае опасности. Также началось возведение временных заграждений, делается вертикальный настенный кронштейн.

К концу этой недели на склоне также будет установлена новейшая система мониторинга для оперативного получения информации об изменениях в оползневой зоне.

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