Оползневые процессы в Тбилиси: что установили специалисты

ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Причиной оползневых процессов на восточном склоне озера Лиси рядом с густонаселенным районом Вашлиджвари стало строительство дороги и прокладка водопроводной сети, говорится в промежуточном отчете Института изучения Земли.
Как Тбилиси защищается от гигантского оползня? Ответ мэрии>>
Об оползневых процессах в Тбилиси стало известно 17 марта, это вынудило мэрию города перекрыть дороги близ опасной зоны.
Согласно исследованию, строительство дороги и прокладка труб открыли породу высотой 15-20 метров. К этому добавились оживленное строительство и природные процессы в виде тектонических сдвигов.
Что может спровоцировать оползень
Согласно данным специалистов, речь идет о сходе порядка 800 тысяч кубометров массы. При этом, несмотря на пологий склон, из-за большой массы у оползня будет достаточная скорость, чтобы спустится к дороге и дальше к реке.
"Провоцирующими факторами внезапного схода оползня рассматриваются обильные осадки и землетрясение. В этом случае оползень повредит водопроводные трубы диаметром 900 миллиметров и более, в результате чего вода смешается с землей и образует селевой поток", – говорится в исследовании.
По данным исследования, маршрут оползня пройдет по улице Мачавариани, трассе, связывающей ее с проспектом Маршала Геловани и Гранатовой улицей.
Кроме того, эксперты полагают, что если оползень вызовет еще один оползень в нижней части горы, то его сход повлечет за собой более тяжелый сценарий развития событий.
Действия мэрии
Мэрия Тбилиси начала профилактические работы в связи с оползневыми процессами на склоне Вашлиджвари.
Конкретные мероприятия по предотвращению динамики оползневых процессов на склоне Вашлиджвари осуществляются в сотрудничестве с иностранными специалистами.
Между улицей Мачавариани и зоной оползня проходит магистральный водопровод высокого давления, который снабжает определенную часть столицы водой. Прежде всего в этом ареале сделаны запорные шланги для быстрого слива и герметизации этих труб в случае опасности. Также началось возведение временных заграждений, делается вертикальный настенный кронштейн.
К концу этой недели на склоне также будет установлена новейшая система мониторинга для оперативного получения информации об изменениях в оползневой зоне.
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