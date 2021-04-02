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Акция протеста против застройки в Вашлиджвари 28 марта 2021 года

Геологи заговорили об эвакуации населения из оползневой зоны в Тбилиси

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Тбилиси
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Темы:
Оползень в Тбилиси (21)
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https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20210402/251355948/Geologi-zagovorili-ob-evakuatsii-naseleniya-iz-opolznevoy-zony-v-Tbilisi.html

В частности, речь идет о выводе из опасной зоны жителей многоэтажного дома в поселке Вашлиджвари, это несколько десятков семей

ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Геологи рекомендуют мэрии Тбилиси временно переселить жителей Гранатовой улицы в поселке Вашлиджвари, которая попала в оползневую зону, в безопасное место.

Сами жители Гранатовой улицы уже несколько раз проводили акции с требованием вывести их из опасной зоны.

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В отчете, опубликованном Институтом Земли, говорится, что строительство дороги и прокладка труб в районе Вашлиджвари открыли породу высотой 15-20 метров. К этому добавились оживленное строительство и природные процессы в виде тектонических сдвигов.

"Объем оползня увеличивается. Раньше, если речь шла о 500 тысячах кубометров, теперь объем увеличился до 800 тысяч. Оказалось, что и другие участки находятся в движении и динамике. То есть речь идет о готовом сорваться оползне, глубина которого колеблется от 16 до 18 метров. Что касается Гранатовой улицы, то мы пришли к выводу, что не можем наверняка сказать, действительно ли население находится в опасности, но считаем, что его временно нужно вывести из этой зоны", – заявил Лаша Сухишвили, глава географического департамента Института Земли.

Оползневая зона в столице Грузии в районе Сабуртало в поселке Вашлиджвари
© Sputnik / Alex Shlamov
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По словам геологов, блоки и трещины находятся в постоянной динамике.

"По предварительным данным, относительное перемещение правого оползневого блока составляет 2-23 сантиметра в неделю, что гораздо больше, чем у второго блока, хотя и он в динамике", – поясняет геолог Георгий Ахалая.

По данным уже проведенных исследований, на склоне Вашлиджвари-Нуцубидзе образовались трещины глубиной до 18 метров, увеличивающиеся в ширину на пять сантиметров в сутки. По прогнозам геологов, в случае землетрясения или обильных осадков со склона прямо на город может сорваться  около 800 тысяч кубометров земельной массы. При этом, несмотря на пологий склон, из-за большой массы у оползня будет достаточная скорость, чтобы спуститься к дороге и дальше к реке.

По данным исследования, маршрут оползня пройдет по улице Мачавариани, трассе, связывающей ее с проспектом Маршала Геловани и Гранатовой улицей.

Кроме того, эксперты полагают, что если оползень вызовет еще один оползень в нижней части горы, то его сход повлечет за собой более тяжелый сценарий развития событий.

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Темы:
Оползень в Тбилиси (21)
Теги:
Оползень, Тбилиси, Грузия

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