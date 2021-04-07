Мэрия Тбилиси пока не видит необходимости в эвакуации населения из оползневой зоны

Ситуация в оползневой зоне с прошлой недели контролируется современной системой мониторинга, которая позволяет собирать полную информацию о происходящих процессах

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Необходимости в эвакуации населения из оползневой зоны пока нет, об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства.

Геологи заговорили об эвакуации населения из оползневой зоны в Тбилиси>>

Каладзе подчеркнул, что мэрия с первого дня проводит соответствующие превентивные мероприятия в оползневой зоне в районе Вашлиджвари и постоянно информирует об этом население.

"С полной ответственностью говорю, что необходимости в эвакуации населения нет. Если была бы какая-то опасность, мы бы первыми сделали соответствующие шаги. Распространялась неправильная информация, сеялась паника о том, что необходима эвакуация населения. Пусть это все будет на совести тех людей, которые делали такие заявления", – заявил Каладзе.

При этом мэр подчеркнул, что если необходимость эвакуации появится, соответствующий план уже разработан. Каладзе также рассказал, какие работы были проведены для сдерживания оползневых процессов.

"На данный момент для стабилизации склона и безопасности прилегающей инфраструктуры ведутся все необходимые работы. В частности, в верхней части ведется цементирование, чтобы сдержать движение оползня. Также прокладываются временные дороги, чтобы на следующем этапе провести ряд мероприятий, обеспечивающих безопасность улицы Мачавариани и восстановление движения", – сказал Каладзе.

Мэр сообщил, что на прошлой неделе в оползневой зоне была установлена современная система мониторинга, которая позволяет собирать информацию и контролировать процессы.

Каладзе поблагодарил всех, кто принимает участие в превентивных работах в оползневой зоне.

Мэр заявил, что работы ведутся в режиме нон-стоп, чтобы склон на улице Мачавариани в ближайшее время стал безопасным местом, и автомобильное движение было восстановлено в двустороннем режиме.

По данным уже проведенных исследований, на склоне Вашлиджвари-Нуцубидзе образовались трещины глубиной до 18 метров, увеличивающиеся в ширину на пять сантиметров в сутки. По прогнозам геологов, в случае землетрясения или обильных осадков со склона прямо на город может сорваться около 800 тысяч кубометров земляной массы. При этом, несмотря на пологий склон, из-за большой массы у оползня будет достаточная скорость, чтобы спуститься к дороге и дальше к реке.

По данным исследования, маршрут оползня пройдет по улице Мачавариани, трассе, связывающей ее с проспектом Маршала Геловани и Гранатовой улицей.

Кроме того, эксперты полагают, что если оползень вызовет еще один оползень в нижней части горы, то его сход повлечет за собой более тяжелый сценарий развития событий.

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