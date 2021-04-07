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Вечернее небо над городом Тбилиси. Телевышка на горе Мтацминда

На телевышке в Тбилиси появятся ресторан и смотровая площадка

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Тбилиси
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Темы:
Каладзе - мэр "мечты" (45)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20210407/251397459/Na-televyshke-v-Tbilisi-poyavyatsya-restoran-i-smotrovaya-ploschadka.html

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Мэрия Тбилиси совместно с министерством экономики и устойчивого развития Грузии объявляет тендер на обустройство столичной телебашни, сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства.

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Как отметил политик, на телевышке появятся ресторан с панорамным видом, смотровая площадка, а также центр для визитеров. Над созданием концепции проекта работала эстонская компания. 

"Этот проект был моим предвыборным обещанием... Во всех больших городах, где существуют такие проекты, все сделано на очень высоком уровне. Конечно, я уверен, что в Тбилиси найдутся инвестиционные группы, которые осуществят этот проект", - заявил Каладзе.

Он отметил, что осуществление этого проекта затянулось из-за пандемии коронавируса.

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photo: courtesy of Tbilisi City Hall
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Тбилисская телебашня — многоцелевая башня, используемая для телерадиовещания и размещения антенн сотовой связи.

Башня построена в 1972 году взамен старой телебашни. Относится к ведению Грузинского телецентра, созданного в 1955 году. Высота башни составляет 274,5 метра над поверхностью горы. Высота от уровня моря — 719,2 метра. Сейчас она находится на территории парка "Мтацминда".

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Темы:
Каладзе - мэр "мечты" (45)

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