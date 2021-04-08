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Оползневая зона в столице Грузии в районе Сабуртало в поселке Вашлиджвари

Геологи не уверены, что мэрия Тбилиси действует в правильном направлении в оползневой зоне

© Sputnik / Alex Shlamov
Тбилиси
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Оползень в Тбилиси (22)
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https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20210408/251409213/Geologi-ne-uvereny-chto-meriya-Tbilisi-deystvuet-v-pravilnom-napravlenii-v-opolznevoy-zone.html

Специалисты Института изучения Земли считают, что без точных расчетов и чертежей, без точного определения, где и что нужно укреплять, остановить оползневые процессы будет невозможно

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Грузинские специалисты критикуют работы по цементированию, проводимые мэрией Тбилиси в оползневой зоне на склоне Вашлиджвари.

Мэрия Тбилиси пока не видит необходимости в эвакуации населения из оползневой зоны>>

Как заявил ТВ Pirveli директор Института изучения Земли и Национального центра сейсмологии Тея Годоладзе, мэрия приступила к укрепительным работам без учета результатов исследований, поэтому геологи сомневаются, что проводимые работы смогут сдержать оползень.

"Когда вы не знаете, о какой массе идет речь, что вы укрепляете? У вас нет чертежа, нет схемы, нет конечных данных, вы даже не знаете, о каких перемещениях идет речь, потому что даже мы, когда делали расчеты, не смогли выйти на конечный объем перемещающейся массы. Если нет этих исследований, как они высчитали, куда они должны заливать (цемент – ред.), где должны бурить, где укреплять, а где нет", - задается вопросами Годоладзе, ответов на которые нет у нее самой.

Акция протеста против застройки в Вашлиджвари 28 марта 2021 года
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Геологи заговорили об эвакуации населения из оползневой зоны в Тбилиси

Днем ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства осудил действия некоторых средств массовой информации, сеющих панику среди населения, и заявил, что ситуация в оползневой зоне под контролем. Он также подчеркнул, что на данный момент нет необходимости эвакуации населения из этого района, хотя "на крайний случай план эвакуации у мэрии готов".

По данным проведенных исследований, на склоне Вашлиджвари-Нуцубидзе образовались трещины глубиной до 18 метров, увеличивающиеся в ширину на пять сантиметров в сутки. По прогнозам геологов, в случае землетрясения или обильных осадков со склона прямо на город может сорваться около 800 тысяч кубометров земляной массы. При этом, несмотря на пологий склон, из-за большой массы у оползня будет достаточная скорость, чтобы спуститься к дороге и дальше к реке.

По данным исследования, маршрут оползня пройдет по улице Мачавариани, трассе, связывающей ее с проспектом Маршала Геловани и Гранатовой улицей.

Кроме того, эксперты полагают, что если оползень вызовет еще один оползень в нижней части горы, то его сход повлечет за собой более тяжелый сценарий развития событий.

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Темы:
Оползень в Тбилиси (22)
Теги:
Оползень, Тбилиси, Грузия

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