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Сотрудник компании Georgian Water and Power (GWP)

Сервис-центры Georgian Water&Power переходят на дистанционный режим работы

photo: Georgian Water and Power / FB
Тбилиси
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (82)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20210414/251459912/Servis-tsentry-Georgian-WaterPower-perekhodyat-na-distantsionnyy-rezhim-raboty.html

Компания GWP будет обслуживать абонентов в электронном формате, вся информация размещена на ее официальном сайте

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Из-за пандемии коронавируса сервис-центры водораспределительной компании Georgian Water&Power в Тбилиси и Мцхета с 15 апреля переходят на дистанционный режим работы, сообщается на странице GWP в Facebook.

Тбилисская электрораспределительная компания ТЕЛАСИ
© Sputnik / Alexander Imedashvili
"Теласи" переходит на дистанционную работу

Абоненты смогут отправить заявки и документацию на электронную почту компании online@gwp.ge. После того, как заявки будут рассмотрены, потребители получат ответ по электронной почте.

Получить детальную информацию о переходе компании на дистанционный режим работы можно на сайте www.gwp.ge, позвонив на горячую линию 2 931111 или же связаться в онлайн-чате.

В Грузии ухудшилась эпидситуация. За минувшие сутки выявлено 1 085 новых случаев коронавируса.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 291 тысячи случаев инфицирования, выздоровели более 278 тысяч, скончались 3 901 пациент.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (82)

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