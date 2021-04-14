Сервис-центры Georgian Water&Power переходят на дистанционный режим работы

Компания GWP будет обслуживать абонентов в электронном формате, вся информация размещена на ее официальном сайте

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Из-за пандемии коронавируса сервис-центры водораспределительной компании Georgian Water&Power в Тбилиси и Мцхета с 15 апреля переходят на дистанционный режим работы, сообщается на странице GWP в Facebook.

Абоненты смогут отправить заявки и документацию на электронную почту компании online@gwp.ge. После того, как заявки будут рассмотрены, потребители получат ответ по электронной почте.

Получить детальную информацию о переходе компании на дистанционный режим работы можно на сайте www.gwp.ge, позвонив на горячую линию 2 931111 или же связаться в онлайн-чате.

В Грузии ухудшилась эпидситуация. За минувшие сутки выявлено 1 085 новых случаев коронавируса.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 291 тысячи случаев инфицирования, выздоровели более 278 тысяч, скончались 3 901 пациент.

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