Значительная часть Тбилиси останется без света почти на весь день

Компания приносит извинения за доставленные неудобства, электроснабжение будет восстановлено после завершения профилактических работ

ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Подача электроэнергии почти на весь день будет ограничена значительной части Тбилиси, говорится в сообщении на сайте энергораспределительной компании "Теласи".

"Теласи", которая обслуживает столицу, распространяет график отключения электроэнергии из-за профилактических работ.

Район Надзаладеви

В связи с переключением сети с 00:00 до 03:00 подача света будет ограничена жителям улиц Санзона, Гудамакари, Чаргли, Зигзаги, Давид-Гареджи, Глинка, Гвазаури, Богви, Лиахви, Ратевани, Шенгелия, Хорнабуджи, Жинвали, Нагомари и Мухрани.

Из-за плановых работ с 10:00-17:00 ограничение распространяется на жителей проспекта Гурамишвили, улиц Санзона, Лиахви, Чаргли, Векуа, Шенгелия и Жинвали.

Район Ваке

С 10:00 до 16:00 ограничение коснется проспекта Ильи Чавчавадзе.

Район Мтацминда

С 10:00 до 18:00 ограничения будут распространяться на поселки Табахмела, Цавкиси, Шиндиси, проспект Руставели, улицы Костава, Меликишвили, Грибоедова, Александра Чавчавадзе и Лагидзе.

Район Самгори

В связи с переключением сети с 00:00 до 03:00 свет отключат жителям 1 и 2 микрорайонов Варкетили, улиц Джавахети и Виктора Купрадзе.

С 11:00-17:00 без электричества останутся жители поселка Квемо Алексеевка, Навтлуги, Верхнего плато третьего массива Варкетили, ущелья Лочини, улиц Гуматгэс, Чичинадзе, Цурцумия, Гурджиева, Гургенидзе, Турашаули, Апхази, Квилитаиа, Одишелидзе.

Район Дидубе

С 10:00 до 18:00 подача света будет ограничена жителям пятого квартала Дигомского массива, Аллеи Агмашенебели и улицы Микеладзе.

Район Чугурети

С 10:00 до 18:00 свет отключат на улицах Чубинашвили, Ниношвили, Конституции и Гоги Долидзе.

Район Сабуртало

С 10:00 до 18:00 подача электричества будет ограничена жителям поселка Дигоми, третьего микрорайона Диди Дигоми, улиц Петридзе, Мепе Мириана, Страбони, Вепхисткаосани, Кристиана Стивена, Арканджело Ламберти, Рафиела Данибегашвили, Гюго Гумберта, Борон де бей, Кристофера Кастеля, Макса Тильке, Оскара Шмерлинга, Фредерика Монперса, и Генриха Клапрота

Компания приносит извинения своим абонентам за доставленные неудобства. Электроснабжение будет восстановлено после завершения работ.

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