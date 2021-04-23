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В Грузии стартует кампания "Подари книгу"

© CC BY 2.0 / Abhi Sharma / Books
Тбилиси
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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (839)
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Всемирный день книги и авторских прав, учрежденный ЮНЕСКО в 1995 году, отмечается каждый год 23 апреля. В этом году он будет ознаменован тем, что Тбилиси получит статус Всемирной книжной столицы

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. "Подари книгу" – так называется кампания, которая стартует в Грузии в День книги.

Поздравляя с этим днем население, министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели призвал всех принять активное участие в этой кампании и популяризации книги, сообщает пресс-служба ведомства.

Всемирной книжной столицей на один год станет Тбилиси>>

"Я рад, что в Грузии почти 20 лет отмечается День книги и авторских прав. Символично, что этот день связан с мировыми литературными гениями. В Грузии этот день учрежден, как день дарения книги, популяризации книги и грамотности. Ведь книга – один из самых лучших подарков, который мы можем подарить друг другу на память", – заявил Чхенкели.

Всемирный день книги и авторских прав был учрежден ЮНЕСКО в 1995 году. Впервые его отметили 23 апреля 1996 года.

Национальный балет Грузии Сухишвили
photo: Sukhishvilebi / FB
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Во Всемирный день книги и авторских прав, 23 апреля, Тбилиси получил статус Всемирной книжной столицы сроком на один год. Статус книжной столицы мэру Тбилиси Кахе Каладзе будет передан делегацией мэрии Куала-Лумпура – столицы Малайзии.

Всемирная книжная столица ЮНЕСКО – масштабный проект, учрежденный в 2002 году решением Генеральной конференции ЮНЕСКО. Он направлен на продвижение книг и чтения, популяризацию книжной индустрии и всех смежных областей, а также поддержку современных авторов, переводчиков, библиотек и издателей.

В рамках проекта в течение года планируется реализовать более 100 образовательных, познавательных, инфраструктурных и детских проектов.

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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (839)
Теги:
Тбилиси, Книги, Грузия

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