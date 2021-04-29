В Тбилиси в парке Ваке будет высажено около трех тысяч деревьев и 12 тысяч кустарников

Парк Ваке в Тбилиси имеет статус памятника культурного наследия. Здесь находится могила Неизвестного солдата и горит Вечный огонь. Это традиционное место, где 9 мая в День Победы собираются ветераны Второй мировой войны

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Обновленный парк парк Ваке пополнится тремя тысячами саженцев деревьев разных пород и 12 тысячами кустарников, сказал глава городской службы окружающей среды мэрии Тбилиси Гига Гигашвили журналистам.

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Он сообщил, что на территории парка Ваке работы по посадке растений уже ведутся.

По словам Гигашвили, как дендрологические, так и исторические исследования в парке проводились ведущими специалистами. Дендрологические исследования были проведены Национальным ботаническим садом Грузии, и они разработали дендрологический проект, который будет использован для озеленения.

"Будут восстановлены все тропинки и площадки, которые были здесь исторически. На территории будет посажено около трех тысяч деревьев ста видов. Часть уже посажена. Ежедневно на территории парка Ваке высаживаются растения, ведутся посевные работы. Также будет посажено до 12 тысяч кустарников. Это будет один из самых красивых парков столицы с точки зрения зелени. Кроме того, эти растения создадут очень здоровый экологический климат в этом районе", - сказал Гигашвили.

Помимо этого, в парке реставрируют фонтаны и центральный каскад. По словам Гигашвили, главной отправной точкой было вернуть каскаду его первоначальный вид, поскольку это один из уникальных каскадов по своей архитектуре и визуальному оформлению не только в Европе, но и во всем мире.

С начала февраля 2021 года парк Ваке полностью закрылся на полномасштабный ремонт, который завершится к концу года.

Парк Ваке был разбит в 1946 году на месте бывшего пустыря. В 2017 году территория парка расширилась и он получил статус памятника культурного наследия. Здесь находится могила Неизвестного солдата и горит Вечный огонь. Это традиционное место встречи ветеранов Второй мировой войны 9 мая.

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