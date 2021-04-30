17:35 30 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1818
  • 100 RUB4.6439
  • USD3.4503
Поиск
Фото на память в День Победы - такие снимки скоро уже станут историей, о которой нельзя забывать. Ветераны уходят вместе со временем, которое невозможно остановить

Ветераны войны на 9 Мая получат денежную помощь от мэрии Тбилиси

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Тбилиси
Получить короткую ссылку
Темы:
День Победы 9 мая 2021 (2)
26640
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20210430/251616913/Veterany-voyny-na-9-Maya-poluchat-denezhnuyu-pomosch-ot-merii-Tbilisi.html

Материальную помощь в рамках программы поддержки получат 115 ветеранов и 52 человека, потерявших кормильцев на войне

ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Мэрия Тбилиси в связи с приближающимся Днем Победы окажет финансовую помощь ветеранам и потерявшим близких в войне против фашизма, об этом сообщает пресс-служба городского правительства.

Парк Ваке в Тбилиси
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В Тбилиси в парке Ваке будет высажено около трех тысяч деревьев и 12 тысяч кустарников

По информации мэрии, по программе материальной помощи ветеранам, финансовую поддержку получат 115 ветеранов (600 лари) и 52 человека, потерявших кормильцев в войне (300 лари).

В Тбилиси ежегодно на 9 мая граждане собирались в парке Ваке, чтобы почтить память погибших героев. В этом же году парк, где расположена Могила Неизвестного Солдата, закрыт на ремонт. О проведении или переносе мероприятия столичная мэрия так же, как и Союз ветеранов, пока не сообщают.

Во время Великой Отечественной войны на фронт ушли воевать около 700 тысяч грузин, половина из них не вернулись.

Именно грузин Мелитон Кантария был одним из тех, кто водрузил красное знамя над Рейхстагом. Спустя десятилетия в память о Кантария 10 мая 2016 года в Тбилиси установили монумент.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
День Победы 9 мая 2021 (2)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Кахи Кавсадзе в фильме Белое солнце пустыни
Лучшие роли Кахи Кавсадзе в кино: памяти великого актера – фото
Сторонники США заговорили о закупках российского Спутника V
Союзники США тоже захотели приобрести российскую вакцину "Спутник V" – видео
Почасовая оплата труда в ЕС
Сколько стоит час работы в странах ЕС
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться