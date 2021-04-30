Ветераны войны на 9 Мая получат денежную помощь от мэрии Тбилиси

Материальную помощь в рамках программы поддержки получат 115 ветеранов и 52 человека, потерявших кормильцев на войне

ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Мэрия Тбилиси в связи с приближающимся Днем Победы окажет финансовую помощь ветеранам и потерявшим близких в войне против фашизма, об этом сообщает пресс-служба городского правительства.

По информации мэрии, по программе материальной помощи ветеранам, финансовую поддержку получат 115 ветеранов (600 лари) и 52 человека, потерявших кормильцев в войне (300 лари).

В Тбилиси ежегодно на 9 мая граждане собирались в парке Ваке, чтобы почтить память погибших героев. В этом же году парк, где расположена Могила Неизвестного Солдата, закрыт на ремонт. О проведении или переносе мероприятия столичная мэрия так же, как и Союз ветеранов, пока не сообщают.

Во время Великой Отечественной войны на фронт ушли воевать около 700 тысяч грузин, половина из них не вернулись.

Именно грузин Мелитон Кантария был одним из тех, кто водрузил красное знамя над Рейхстагом. Спустя десятилетия в память о Кантария 10 мая 2016 года в Тбилиси установили монумент.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.