Строительная амнистия вступает в силу: мэр Тбилиси разъяснил детали

В столице усиливается контроль за качеством строительства – за выявленные нарушения вводятся серьезные санкции вплоть до уголовной ответственности

ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Мэрия Тбилиси утвердит необходимые для исполнения закона "О строительной амнистии" правила и процедуры, заявил мэр столицы Каха Каладзе.

По его словам, закон уже принят парламентом Грузии, опубликован и вступает в силу с 28 июля. Как отметил Каладзе на заседании городского правительства, у заинтересованных лиц будет возможность пользоваться установленными законом льготами и специальными режимами.

"Закон состоит из трех основных частей. Первая часть касается прощения некоторых строительных нарушений на завершенном до 18 августа 2020 года строительстве. Это добавление площади, нарушение контура застройки, нарушение "красных линий", нарушение функциональной зоны и т. д.", – отметил Каладзе.

Вторая часть закона предусматривает ужесточение ответственности с целью предотвращения повторных нарушений подобного рода в будущем.

"В частности, в случае установления строительных нарушения и невыполнения требований муниципалитета последует уголовная ответственность", – подчеркнул Каладзе.

Что касается третьей части закона, то, по словам мэра, она касается сдачи объекта в эксплуатацию, в частности, жилых домов.

"До принятия в эксплуатацию будет недопустимо электро- и газообеспечение здания. Эти изменения предотвратят использование жилищных функций этих объектов до тех пор, пока уполномоченный орган не примет его в эксплуатацию", – отметил Каладзе.

Указанное правило будет задействовано с первого января 2022 года и будет распространятся на те объекты, разрешение на строительство которых будет выдано после первого января 2022 года.

При этом Каладзе подчеркнул, что амнистия не является безусловным актом и в случае нарушения норм безопасности муниципалитет будет реагировать соответствующим образом.

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