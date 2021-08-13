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Дом, на улице Лордкипанидзе, где сошла скальная масса

Мэрия Тбилиси остановила строительные работы на улице Лорткипанидзе

photo: Tbilisi City Hall
Тбилиси
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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (910)
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Компания, не просчитавшая все риски строительства многоэтажки на сложном рельефе, оштрафована на 30 тысяч лари

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Причиной обрушения склона на улице Лорткипанидзе в Тбилиси стали строительная работы, заявил заместитель мэра столицы Ираклий Бенделиани.

Жители десятиэтажного дома на улице Лорткипанидзе в Сабурталинском районе Тбилиси были эвакуированы накануне вечером из-за обрушения части склона в зоне строительства многоэтажки. Примерно 90 семьям пришлось покинуть свои дома на неопределенный срок. Столичные власти разместили их по гостиницам.

Эвакуация жителей дома, на улице Лордкипанидзе, где сошла скальная масса
photo: Tbilisi City Hall
Жителей многоэтажки в центре Тбилиси эвакуировали из-за угрозы обрушения дома

Как заявил на брифинге Бенделиани, строительство дома прекращено, а строительная компания оштрафована на 30 тысяч лари (9,2 тысячи долларов).

"Подчеркиваю, мэрия не потерпит неправильной и непоследовательной работы любой строительной компании. Данный вопрос будет отправлен в правоохранительные органы для дальнейшего расследования. Также проводится детальная экспертиза для оценки проблемы. Кроме того, уже начат этап проектирования, целью которого является укрепление склона и, при необходимости, расположенного на склоне здания", - сказал Бенделиани.

По словам заместителя мэра столицы, ежедневные расходы жильцов, эвакуированных из дома на улице Лорткипанидзе, будет возмещать муниципалитет.

Тея Годоладзе – директор Института изучения Земли и Национального центра сейсмологии
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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"Люди смогут вернуться в свои дома, как только мы будем полностью уверены в том, что жить в этом доме безопасно. Могу подчеркнуть и заверить население, что новый жилой дом в этом районе строиться больше не будет", - сказал Бенделиани.

По словам эвакуированных местных жителей, в течение последнего месяца они регулярно жаловались на продолжающиеся строительные работы, однако реагирования со стороны властей не последовало. В опасной зоне работала тяжелая техника. Все в купе привело к тому, что обрушилась скальная масса.

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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (910)
Теги:
Грузия, Тбилиси, Оползень

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