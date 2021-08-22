Тысячи семей в Тбилиси остались без газа из-за аварии

По информации Tbilisi Energy, восстановительные работы на газопроводе уже ведутся и газ начнет подаваться жителям к 13 часам 23 августа

ТБИЛИСИ, 22 авг – Sputnik. Шесть тысяч абонентов газораспределительной компании Tbilisi Energy оказались в воскресение без газа из-за аварии на трубопроводе, сообщает компания.

Авария произошла на улице Дзоценидзе в третьем микрорайоне плато Нуцубидзе. В результате без газа остались жилые дома, госучреждения, школы и предприятия.

По информации Tbilisi Energy, восстановительные работы на газопроводе уже ведутся и газ начнет подаваться жителям к 13 часам 23 августа. Полностью газоснабжение будет восстановлено к 21 часу.

Компания просит жителей района проследить, чтобы все газовые приборы до возобновления подачи были отключены во избежание утечки.

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