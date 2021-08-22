22:45 22 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6514
  • 100 RUB4.1944
  • USD3.1257
Поиск
Включенная конфорка на газовой плите

Тысячи семей в Тбилиси остались без газа из-за аварии

© Sputnik / Levan Avlabreli
Тбилиси
Получить короткую ссылку
Темы:
Энергетика Грузии (263)
129 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/1b/251854291.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20210822/252645381/Tysyachi-semey-v-Tbilisi-ostalis-bez-gaza-iz-za-avrii.html

По информации Tbilisi Energy, восстановительные работы на газопроводе уже ведутся и газ начнет подаваться жителям к 13 часам 23 августа

ТБИЛИСИ, 22 авг – Sputnik. Шесть тысяч абонентов газораспределительной компании Tbilisi Energy оказались в воскресение без газа из-за аварии на трубопроводе, сообщает компания.

Газовая плита
photo: Pixabay / PhotoMIX-Company
Тысячи семей в Тбилиси останутся без газа на день

Авария произошла на улице Дзоценидзе в третьем микрорайоне плато Нуцубидзе. В результате без газа остались жилые дома, госучреждения, школы и предприятия.

По информации Tbilisi Energy, восстановительные работы на газопроводе уже ведутся и газ начнет подаваться жителям к 13 часам 23 августа. Полностью газоснабжение будет восстановлено к 21 часу.

Компания просит жителей района проследить, чтобы все газовые приборы до возобновления подачи были отключены во избежание утечки.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Энергетика Грузии (263)
Теги:
Тбилиси, газ, газопровод

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Участник ежегодного Хэллоуин-парада собак в Нью-Йорке
Модная жизнь домашних животных - веселые и красочные фото
Молдавский селекционер выводит уникальные сорта винограда
Молдавский селекционер выводит уникальные сорта винограда - видео
Все дороги ведут на вакцинацию - маршрут автобусов в столице Грузии
Все дороги ведут на вакцинацию - маршрут автобусов в Тбилиси
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться