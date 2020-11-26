Какое желание загадал в Тбилиси "бог футбола" Диего Марадона

Вчера не стало легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны. Эта культовая личность посетила Грузию в 2008 году. Для его коллег, журналистов, многочисленных фанатов и просто любителей футбола в грузинской столице это был поистине незабываемый день

…На дворе стоял декабрь 2006 года. В ресторане "Абхазия", что на берегу реки Куры, сидели за столом автор этих строк, Тато Ласхишвили – главный редактор газеты "Свободная Грузия", Тенгиз Пачкория – журналист и историк и Нико Патаркалишвили – руководитель Международного фонда культуры, спорта и деловых отношений. При содействии Нико Патаркалишвили в ноябре 2006 года в Тбилиси состоялся первый в истории Грузии и Уругвая футбольный матч национальных сборных. Выиграли грузины со счетом 2:0.

Рассказывая о своих планах, Нико Патаркалишвили между тостами сообщал нам, что собирается также организовать встречи сборной Грузии со сборными Аргентины и Бразилии; провести в столице Грузии турнир "Кубок Марадоны" с участием молодежных сборных Грузии, Бразилии, Аргентины и Испании; учредить на берегах Куры футбольную школу имени Марадоны; привезти в Тбилиси самого Диего Марадону, чтобы тот сыграл футбол на Центральном тбилисском стадионе имени Бориса Пайчадзе.

Зимний вечер в ресторане "Абхазия" я вспомнил в октябре 2008 года, когда пришло сногсшибательное известие – в Тбилиси едет Диего Марадона! И везет кудесника мяча тот же Нико Патаркалишвили.

22 октября 2008 года в 21:40 в тбилисском аэропорту приземлился самолет, который доставил Диего Марадону и его друзей футболистов-ветеранов из Аргентины. Футболисты проделали долгий 18-часовый авиаперелет по маршруту Буэнос-Айрес – Париж – Амстердам – Тбилиси.

Выйдя из аэропорта, в окружении охраны Диего Марадона направился мимо поджидавшей его многочисленной толпы журналистов к автобусу. Занял место в середине салона, достал сигару и закурил. Затем встал, подошел к водительскому креслу, сел в него, приоткрыл окно и рукой поприветствовал встречавших.

Бесик Пипия Марадона из окна автобуса раздает автографы

К футболисту потянулись фанаты за автографом. В течение десяти минут Диего Марадона расписывался на собственных портретах, футболках, мячах и даже на клочках бумаги. Автору этих строк с большим трудом удалось сфотографировать великого футболиста при проведении автограф-сессии.

Затем Диего Марадона расположился в середине салона, продолжая курить сигару. Автобус в сопровождении эскорта дорожной полиции повез заокеанских гостей в гостиницу "Шератон Метехи Палас". Знаменитому футболисту отель бесплатно предоставил номер люкс с прекрасным видом на Тбилиси. Представители администрации гостиницы сообщили, что по просьбе Диего Марадоны из мини-бара в номере, где он остановился, были изъяты все алкогольные напитки.

23 октября на 18:00 была запланирована пресс-конференция Диего Марадоны на стадионе имени Бориса Пайчадзе. В конференц-зале, что называется, яблоку негде было упасть. Пишущие и снимающие терпеливо ожидали великого Диего Марадону в течение полутора часов. В 19:35 в конференц-зале появился долгожданный "Бог футбола". Заработали видеокамеры, защелкали фотоаппараты и мобильники, зажужжали диктофоны – восторженные журналисты не желали упускать ни единого слова, взгляда и движения кумира миллионов. "Рад, что нахожусь с вами, – заявил именитый гость, едва усевшись в кресле. – Я хорошо знаю, что случилось в вашей стране. И своим приездом сюда я хотел поддержать вас. В Грузии я чувствую себя великолепно. Гаумарджос Сакартвелос!"

"Я считаю, и многие так считают в Грузии, что именно вы являетесь футболистом номер один в мировой футбольной истории. Вы согласны с таким мнением?" – поинтересовался у великого гостя спортивный обозреватель телекомпании "Имеди" Леван Салуквадзе. "Я целиком и полностью согласен с грузинами, именно так я тоже считаю, – произнес Диего Марадона улыбаясь и, обращаясь к задавшему вопрос журналисту, добавил: – А в лице вас я приобрел сегодня еще одного друга".

Бесик Пипия Марадона показал «Руку Бога», которой забил гол на чемпионате мира в Аргентине

С необычным вопросом-просьбой обратился к Диего Марадоне редактор газеты "Картули азри" Георгий Мамацашвили: "Может ли мне сейчас посчастливиться, чтобы пожать вам ту руку, которую вы назвали рукой Бога?" В ответ футболист засмеялся, после чего привстал, поднял левую руку и пожал ею руку журналиста. В четвертьфинале чемпионата мира по футболу 1986 года Диего Марадона забил два гола сборной Англии, первый из которых – рукой (это было четко видно на повторах, однако взятие ворот было засчитано). После матча футболист заявил, что "если и была рука, то это рука Бога".

Данное высказывание стало афоризмом, а сам гол – одним из самых известных и неоднозначных в истории мирового футбола. В свою очередь, английская пресса окрестила этот эпизод "рукой дьявола". Но спустя 22 года Диего Марадона извинился за этот поступок: "Если бы я мог вернуться в прошлое и изменить историю, я бы это сделал. Сейчас я могу только попросить прощения за свой поступок. Что случилось, то случилось, Аргентина стала чемпионом мира, а я стал лучшим футболистом планеты".

© REUTERS / Eddie Keogh Футбольный тренер Диего Марадона празднует гол своей команды в матче против команды Нигерии на ЧМ-2010

На вопрос "Кого бы вы могли вспомнить из грузинских футболистов, с которыми вам доводилось играть в составе сборной Советского Союза против сборной Аргентины?", Диего Марадона ответил: "Честно говоря, не могу ответить на ваш вопрос потому, что мы всех игроков Советского Союза считали просто русскими. Это здесь я узнал, что у грузин была хорошая клубная команда – тбилисское "Динамо".

В разное время играть против знаменитой аргентинской десятки посчастливилось пятерым грузинским футболистам. Это были Александр Чивадзе, Тенгиз Сулаквелидзе, Виталий Дараселия, Рамаз Шенгелия и Нодар Хизанишвили. Причем Тенгиз Сулаквелидзе встречался на футбольном поле с Диего Марадоной трижды – в 1980, 1982 и 1988 годах. И не просто встречался, а лично опекал капитана сборной Аргентины.

Бесик Пипия Марадона и его команда тренируется на стадионе им. Бориса Пайчадзе

"Первая игра проходила в аргентинском городе Мар-дель-Плате, – вспоминает Тенгиз Сулаквелидзе. – В день матча перед ужином тренер советской сборной Константин Бесков сказал мне, что я должен буду персонально опекать Марадону. Более конкретно мне была поставлена задача не столько играть, сколько мешать игре Марадоны. Это неожиданное предложение повергло меня в шок. Стал переживать, да так, что не помню, как я ужинал. Но сумел мобилизовать силы и выйти на поле с боевым настроем. Но матч оказался для меня одним из труднейших. Марадона творил на поле чудеса, он не просто бегал, пасовал и бил – он играл футбол, как сложную, изящную, хорошо акцентированную музыку.

Тот матч закончился в ничью – 1:1. У аргентинцев отличился Диего Марадона, а у нас Хорен Оганесян. Следующая игра, как и первая, была товарищеской, и состоялась в Буэнос-Айресе, которая закончилась с тем же ничейным результатом. Третья игра проходила в Западном Берлине в рамках международного турнира четырех сборных: СССР, Аргентины, Швеции и ФРГ. Мы выиграли тогда у чемпионов мира-1986 со счетом 4:2. Но мне запомнился вот какой момент: перед началом игры Марадона узнал своего старого опекуна, приблизился ко мне, похлопал меня по плечу и произнес фразу по-испански. Я не понял, что он сказал, но это было похоже на комплимент в мой адрес".

На день "Тбилисоба" – общегрузинского праздника нового урожая и молодого вина – 26 октября был назначен матч сборных ветеранов Грузии и Аргентины. Игра должна была начаться в 20:00, но была задержана на 40 минут. Самим Диего Марадоной. Перед выходом на поле ему сообщили помощники, что вокруг стадиона толпятся болельщики, а трибуны заполнены всего на четверть, и назвали причину: билеты на матч стоят до 100 долларов, что эквивалентно месячной зарплате учителя в Грузии. Говорят, что тогда Диего Марадона пожелал, чтобы всех желающих бесплатно пустили на матч. И вскоре все ворота стадиона были распахнуты.

Состоялась великолепная игра. В составе сборной Грузии выступили футболисты-легенды Отар Габелия, Александр Чивадзе, Тенгиз Сулаквелидзе. Победу в матче одержала команда друзей Диего Марадоны со счетом 5:3. Сам аргентинец провел на поле 65 минут. После матча "Бог футбола" подарил свою майку бывшему игроку грузинской сборной и владикавказской "Алании" Гоче Джамараули.

27 октября 2010 года Диего Марадона вернулся из Тбилиси домой в Буэнос-Айрес. И на следующий день его мечта, озвученная на Центральном тбилисском стадионе имени Бориса Пайчадзе, осуществилась.

"У меня есть такая мечта – возглавить национальную сборную Аргентины, – заявил в Тбилиси идол Аргентины. – И я уверен, что у меня все получится". Сразу по возращении из столицы Грузии Диего Марадону пригласил на встречу президент Федерации футбола Аргентины Хулио Грондоно и предложил ему пост главного тренера сборной Аргентины.

Наблюдатели в Грузии поспешили связать исполнение заветной мечты легендарного футболиста с его пребыванием на берегах Куры. Грузинские болельщики все те дни произносили многочисленные тосты за здоровье, благополучие и исполнение пожеланий человека, который устроил для них невиданный доселе футбольный праздник.

Бесик Пипия (из серии очерков автора — "Великие в Грузии").