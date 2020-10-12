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Прохожих проверяют в Баку Азербайджан во время пандемии COVID 19

Число выявленных случаев COVID-19 в Азербайджане превысило 42 тысячи

photo : Sputnik
Кавказ
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1345)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20201012/249692868/Chislo-vyyavlennykh-sluchaev-COVID-19-v-Azerbaydzhane-prevysilo-42-tysyachi.html

С конца февраля в стране выявлено в общей сложности 42 104 случая инфицирования коронавирусом, из них 39 404 человека вылечились, 609 человек умерли

ТБИЛИСИ, 12 окт - Sputnik. В Азербайджане за минувшие сутки зарегистрировано 122 новых случая инфицирования коронавирусом.

Как сообщили в понедельник в Оперативном штабе при Кабинете министров АР, 47 пациентов больниц особого режима вылечились и были выписаны домой.

Пандемия коронавируса COVID 19. ПЦР тестирование в Индии, которое осуществляют израильские медики-добровольцы
© AP Photo / Manish Swarup
Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 12 октября

Один пациент с положительным ответом теста на коронавирус скончался от обострения сопутствующих заболеваний.

Начиная с конца февраля в Азербайджане выявлено в общей сложности  42 104 случая инфицирования коронавирусом, из них 39 404 человека вылечились, 609 человек умерли.

Число пациентов, проходящих лечение в больницах особого режима, составляет 2091 человек.

За последние сутки проведен 3551 тест на выявление COVID-19, всего за прошедший период - 1 180 271 тест на коронавирус.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1345)


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