Число выявленных случаев COVID-19 в Азербайджане превысило 42 тысячи

С конца февраля в стране выявлено в общей сложности 42 104 случая инфицирования коронавирусом, из них 39 404 человека вылечились, 609 человек умерли

ТБИЛИСИ, 12 окт - Sputnik. В Азербайджане за минувшие сутки зарегистрировано 122 новых случая инфицирования коронавирусом.

Как сообщили в понедельник в Оперативном штабе при Кабинете министров АР, 47 пациентов больниц особого режима вылечились и были выписаны домой.

Один пациент с положительным ответом теста на коронавирус скончался от обострения сопутствующих заболеваний.

Начиная с конца февраля в Азербайджане выявлено в общей сложности 42 104 случая инфицирования коронавирусом, из них 39 404 человека вылечились, 609 человек умерли.

Число пациентов, проходящих лечение в больницах особого режима, составляет 2091 человек.

За последние сутки проведен 3551 тест на выявление COVID-19, всего за прошедший период - 1 180 271 тест на коронавирус.