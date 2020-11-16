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Представитель Верховного органа АРФ Дашнакцутюн Ишхан Сагателян выступает во время митинга на площади Свободы (16 ноября 2020). Еревaн

Как оппозиция в Армении предлагает сменить власть

© photo: Sputnik / Asatur Yesayants
Кавказ
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20201116/250064622/Kak-oppozitsiya-v-Armenii-predlagaet-smenit-vlast.html

Пашинян должен сам признать свою вину и уйти, но от этого он оказывается. Остается, чтобы парламент выразил ему вотум недоверия. После этого нужно сформировать переходное правительство народного согласия

ТБИЛИСИ, 16 ноя – Sputnik. Первым шагом для спасения Родины должна стать отставка Никола Пашиняна, заявил на митинге оппозиции на площади Свободы представитель Верховного органа АРФ Дашнакцутюн Ишхан Сагателян, сообщает Sputnik Армения.

Для этого либо Пашинян должен сам признать свою вину и уйти (но от этого премьер отказался), либо парламент должен выразить ему недоверие, предварительно отменив военное положение (во время которого парламент не имеет права объявлять вотум недоверия).

Премьер-министр Никол Пашинян перед началом церемонии награждения в честь Дня Независимости Армении (21 сентября 2020). Еревaн
© photo: Sputnik / Asatur Yesayants
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"Нас часто спрашивают, что будет после ухода Пашиняна. После этого парламент должен выбрать нового премьера, а затем сформировать временное правительство народного согласия", — добавил он.

Новое правительство должно по возможности изменить текст заявления о прекращении огня и на переговорах свести к минимуму понесенные потери.

После этого нужно предпринять экстренные шаги по разрешению гуманитарного, социально-экономического кризиса в стране.

Наконец, в сжатые сроки нужно провести свободные и честные парламентские выборы, в результате которых народ сам выберет свою власть и сформирует новое правительство.

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В Ереване уже несколько дней проходят митинги с требованием об уходе Никола Пашиняна с должности премьер-министра.



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