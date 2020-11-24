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Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана (5 марта 2020). Москва

Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе

© photo: Sputnik / Сергей Гунеев
Кавказ
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Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (206)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20201124/250151740/Putin-i-Erdogan-obsudili-po-telefonu-situatsiyu-v-Nagornom-Karabakhe.html

Российский лидер Путин проинформировал Эрдогана о деятельности российских миротворцев, эффективно поддерживающих режим прекращения огня в Карабахе.

ТБИЛИСИ, 24 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили Центр по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля.

Телефонный разговор президентов состоялся по инициативе турецкой стороны.

Лидеры двух стран отметили необходимость полного и последовательного выполнения решений, "направленных на обеспечение стабильности и налаживание мирной жизни в регионе".

Президент России Владимир Путин
© photo: Sputnik / Alexey Druzhinin
Путин заявил, что Карабах - это Азербайджан, но "Армения не брошена"

Отмечается также, что Путин проинформировал Эрдогана о деятельности российских миротворцев, эффективно поддерживающих режим прекращения огня в Карабахе.

Президенты сошлись во мнении о приоритетности гуманитарных проблем в Нагорном Карабахе: возвращения беженцев, сохранения религиозных и культурных объектов, восстановления инфраструктуры.

Главы России, Армении и Азербайджана – Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев, приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе вступило в силу с 10 ноября. Армянская сторона согласилась на целый ряд территориальных уступок.

Нагорный Карабах: особенности службы российских миротворцев >>

Для контроля за прекращением огня и военных действий, в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (206)


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