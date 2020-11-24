Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе

Российский лидер Путин проинформировал Эрдогана о деятельности российских миротворцев, эффективно поддерживающих режим прекращения огня в Карабахе.

ТБИЛИСИ, 24 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили Центр по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля.

Телефонный разговор президентов состоялся по инициативе турецкой стороны.

Лидеры двух стран отметили необходимость полного и последовательного выполнения решений, "направленных на обеспечение стабильности и налаживание мирной жизни в регионе".

Отмечается также, что Путин проинформировал Эрдогана о деятельности российских миротворцев, эффективно поддерживающих режим прекращения огня в Карабахе.

Президенты сошлись во мнении о приоритетности гуманитарных проблем в Нагорном Карабахе: возвращения беженцев, сохранения религиозных и культурных объектов, восстановления инфраструктуры.

Главы России, Армении и Азербайджана – Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев, приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе вступило в силу с 10 ноября. Армянская сторона согласилась на целый ряд территориальных уступок.

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Для контроля за прекращением огня и военных действий, в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.