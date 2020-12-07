Конфликт в Карабахе выходит из горячей фазы – Лавров

ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Конфликт в Нагорном Карабахе уже на выходе из горячей фазы, благодаря трехсторонним договоренностям России, Армении и Азербайджана удалось остановить войну, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров перед началом переговоров с армянским коллегой Арой Айвазяном.

По пишет РИА Новости, по словам главы внешнеполитического ведомства РФ, в Москве рады, что свой первый визит за границу в качестве министра иностранных дел Айвазян совершает в РФ.

"Мы только-только находимся на выходе из горячей фазы конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Хотел бы отметить важное значение, которое сегодня уже все вынуждены признать, того совместного заявления, которое подписано премьер-министром Армении, президентом Азербайджана и президентом РФ 9 ноября и которое остановило войну и обеспечило договоренности, позволяющие и беженцам, и внутренне перемещенным лицам вернуться к своим очагам, обеспечило и договоренности для восстановления экономики, решения гуманитарных проблем и разблокировать все коммуникации – и хозяйственные, и транспортные", – сказал Лавров.

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Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.