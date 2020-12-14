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Армянский солдат в Нагорном Карабахе

Баку и Ереван начали обмен пленными

© photo: AFP 2020 / KAREN MINASYAN
Кавказ
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20201214/250338830/Baku-i-Erevan-nachali-obmen-plennymi.html

Договоренность об обмене пленными по принципу "все на всех" была достигнута с участием международных организаций и командования российских миротворческих сил

ТБИЛИСИ, 14 дек - Sputnik. Обмен пленными и заложниками начался между Азербайджаном и Арменией с 14 декабря - процесс осуществляется при участии российских миротворцев по принципу "всех на всех", пишет РИА Новости со ссылкой на госкомиссию Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

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video: Ruptly / Ministry of Defence of Russia
Как российские военные медики лечат жителей Нагорного Карабаха - видео

"В результате переговоров, проведенных с участием международных организаций и командования российских миротворческих сил, была достигнута договоренность с армянской стороной об обмене пленными и удерживаемыми лицами по принципу "все на всех", и 14 декабря текущего года данный процесс начался", - говорится в сообщении.

В конце сентября в Нагорном Карабахе начался вооруженный конфликт, в котором Армения и Азербайджан обвинили друг друга. При посредничестве России страны договорились о полном прекращении огня и военных действий с 10 ноября 2020 года.

По условиям договора, Армения и Азербайджан остаются на занятых позициях, а на территорию Нагорного Карабаха вводятся российские миротворцы. Они расположатся вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединяет Карабах с Арменией. Также Армения согласилась на ряд территориальных уступок.

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Спустя месяц, 11 декабря, впервые был зафиксирован случай нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана. Россия, в свою очередь, потребовала от сторон конфликта в Карабахе соблюдать перемирие.



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