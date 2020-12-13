В Карабахе будет создан российско-турецкий центр по режиму прекращения огня

Накануне впервые за месяц после принятия договоренностей об окончании боевых действий был нарушен режим прекращения огня

ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Совместный российско-турецкий мониторинговый центр по режиму прекращения огня в Карабахе будет создан в Агдамском районе, перешедшем под контроль Баку, согласно трехстороннему заявлению. Сообщает РИА Новости.

"Мы находимся на стадии создания Мониторингового Центра в Агдамском районе. Это отражено в подписанном заявлении 10 ноября. Турецко-российский мониторинговый центр будет наблюдать режимом прекращения огня. На мой взгляд, это хороший показатель регионального сотрудничества. В том числе сотрудничества между Турцией и Россией. Это уже реальность", - приводит слова Алиева его пресс-служба.

В конце сентября в Нагорном Карабахе начался вооруженный конфликт, в котором Армения и Азербайджан обвинили друг друга. При посредничестве России страны договорились о полном прекращении огня и военных действий с 10 ноября 2020 года.

По условиям договора, Армения и Азербайджан остаются на занятых позициях, а на территорию Нагорного Карабаха вводятся российские миротворцы. Они расположатся вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединяет Карабах с Арменией. Также Армения согласилась на ряд территориальных уступок.

Спустя месяц, 11 декабря, впервые был зафиксирован случай нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана. Россия, в свою очередь, потребовала от сторон конфликта в Карабахе соблюдать перемирие.