Путин прокомментировал ситуацию в Карабахе и подписание мирного соглашения

По словам российского лидера, самое главное – это то, что удалось остановить кровопролитие и сохранить жизни и здоровье людей

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции прокомментировал ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и рассказал о позиции России по этому вопросу.

"Ситуация вышла из-под контроля, и эта напряженка длилась в течение многих лет. Не думаю, что это произошло из-за какого-то вмешательства извне. Многократно возникали трения, перестрелки и мелкие стычки, а в конечном итоге все это и вылилось в конфликт. Позиция России всегда заключалась в том, что мы без всякого кровопролития должны прийти к договоренностям. Так была выстроена наша позиция и в Минской группе ОБСЕ. Мы всегда, на протяжении многих лет исходили из того, что Азербайджану должны быть возвращены семь удерживаемых районов вокруг Нагорного Карабаха, сам статус Нагорного Карабаха должен остаться неизменным, то есть должен быть зафиксирован статус-кво, но при обязательном создании возможности общения между Нагорным Карабахом и Арменией, для чего предполагалось создать так называемый лачинский коридор", – сказал Путин.

Что касается позиции Турции в этом вопросе, по словам президента, публично было заявлена, что Анкара, как она считает, защищала права Азербайджана, а именно возврат территорий, которые были оккупированы в ходе столкновений в 90-х годах и которые с международной правовой точки зрения являются неотъемлемой частью Азербайджанской Республики.

"Договоренность о прекращении боевых действий очень важна, потому что она кровопролитие прекращает, люди перестали гибнуть. Вот это чрезвычайно важная вещь, все остальное – второстепенно. Сохранение жизни и здоровья людей – это самая главная задача, которую мы решили", – заключил президент.

Также Путин выразил надежду, что международные организации "перейдут от слов к делу" и начнут оказывать всестороннюю помощь обеспечению мира в Нагорном Карабахе.

Российский президент ответил и на вопрос о возможности увеличения количества миротворцев в Нагорном Карабахе. По его словам, это будет возможно только при договоренностях со всеми сторонами.

В конце сентября в Нагорном Карабахе начался вооруженный конфликт, в котором Армения и Азербайджан обвинили друг друга. При посредничестве России страны договорились о полном прекращении огня и военных действий с 10 ноября 2020 года.

По условиям договора, Армения и Азербайджан остаются на занятых позициях, а на территорию Нагорного Карабаха вводятся российские миротворцы. Они расположатся вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединяет Карабах с Арменией. Также Армения согласилась на ряд территориальных уступок.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.