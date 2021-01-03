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Разминирование в Нагорном Карабахе

Центр разминирования: Нагорный Карабах будут от мин очищать еще 20 лет

© AP Photo / Sergei Grits
Кавказ
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Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (234)
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Гуманитарное разминирование делается по заявкам администрации Карабаха. Это могут быть земельные угодья, частные участки

ТБИЛИСИ, 3 янв – Sputnik. Директор Центра гуманитарного разминирования Карабаха Самвел Месропян заявил, что степень минной загрязненности территории Карабаха остается очень высокой.

"Только в городе Степанакерт мы с 27 сентября обнаружили и обезвредили примерно 30-40 тысяч неразорвавшихся боеприпасов", - сказал Самвел Месропян.

Разминирование окраин Степанакерта - Нагорный Карабах
© photo: Sputnik / Valery Melnikov
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Он подчеркнул, что во время поиска боеприпасов, которые появились после нового обострения конфликта в Карабахе с 27 сентября, группе разминирования встречаются взрывоопасные предметы, оставшиеся в земле еще с первой Карабахской войны начала 1990-х.

"Работы нам хватит еще лет на 15-20. А может, и больше", - сказал Месропян.

Ранее начальник инженерной службы российского воинского контингента подполковник Павел Паутов заявил, что разминирование части территории Карабаха, находящейся в зоне ответственности миротворцев, может занять несколько месяцев.

Российский офицер из группы разминирования погиб в Карабахе >>

В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (234)


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