Как идет процесс делимитации грузино-азербайджанской границы

У Грузии с Азербайджаном общая государственная граница протяженностью 440 километров, треть которой все еще не делимитирована

ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Процесс делимитации азербайджано-грузинской границы продолжается, однако проведение заседаний комиссий зависит от ситуации, вызванной пандемией коронавируса, заявил замглавы МИД Азербайджана Халаф Халафов, передает РИА Новости.

Грузия и Азербайджан имею несколько спорных участков границы, которые до сих пор не согласованы. На одном из них расположен монастырский комплекс VI века Давид-Гареджи, на часть которого претендует азербайджанская сторона.

"Процесс делимитации азербайджано-грузинской границы идет. Между делегациями ведется обмен мнениями в различных форматах. Но проведение заседаний комиссий зависит от ситуации, вызванной пандемией", - заявил Халафов журналистам.

В апреле 2019 года обострилась обстановка вокруг грузино-азербайджанской границы. Тогда азербайджанские пограничники на несколько дней перекрыли путь к грузинскому монастырю Удабно - части древнейшего грузинского пещерного монастырского комплекса Давид-Гареджи, расположенного на несогласованном участке границы.

После восьмилетнего перерыва, в мае 2020 года, возобновила работу совместная комиссия по делимитации и демаркации грузинско-азербайджанской границы. Эти работы начались в 1996 году.

Общая протяженность грузинско-азербайджанской границы составляет 480 километров, из них согласованы 314 километров.