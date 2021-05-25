Азербайджан вводит ковид-паспорта

Каждый работник или клиент спортивных центров впредь должен будет получить ковид-паспорт. Получить документ не сложно - достаточно ввести свои данные на портале госуслуг и распечатать его вместе с QR-кодом

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Ковид-паспорта вводятся в гражданский оборот в Азербайджане, заявил помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации главы государства Шахмар Мовсумов.

С 10 июня, в рамках послаблений карантинного режима, позволено посещение спортивных залов. Однако для этого работникам спортивных центров, а также их посетителям необходимо будет обзавестись так называемыми ковид-паспортами.

"Принимая во внимание тот факт, что уже 10% населения Азербайджана прошли вакцинацию против коронавируса, которая проводится для всех лиц старше 18-ти лет, вступает в силу ковид-паспорт. Подразумеваются два сертификата о вакцинации. Первый из них - это документ о прохождении вакцинации двумя дозами. Второй сертификат - это документ о наличии иммунитета среди переболевших", - цитирует Мовсумова Sputnik Азербайджан.

Получить ковид-паспорт в республике смогут все желающие. Для этого нужно лишь, использовав личные данные, найти его на портале государственных услуг e-gov.az либо в системе e-tebib и распечатать документ. На каждом таком паспорте будет указан QR-код для быстроты проверки.

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На брифинге Оперативного штаба было отмечено, что в будущем ковид-паспорта могут применяться для посещения концертных залов, театров и свадеб.