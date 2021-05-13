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Министр экономики Грузии Натия Турнава

Какую информацию будет содержать ковид-паспорт гражданина Грузии - ответ министра

photo: Ministry of Economy and Sustainable Development / FB
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (242)
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https://sputnik-georgia.ru/society/20210513/251720900/Kakuyu-informatsiyu-budet-soderzhat-kovid-pasport-grazhdanina-Gruzii---otvet-ministra.html

Ковид-паспорт в условиях пандемии будет выполнять функции визы и станет тем документом, который позволит человеку путешествовать по миру

ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Информация о вакцинации, проведенных тестах и истории болезни будет отражена в ковид-паспорте граждан Грузии, заявила министр экономики Натия Турнава.

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По словам Турнава, в ближайшее время концепция ковид-паспорта будет окончательно представлена и утверждена.

"Документ будет иметь как в электронную, так и печатную версию. Он предоставит полную информацию о том, когда человек был вакцинирован, проходил ли он ПЦР-тест, каков результат теста, а также полную историю, связанную с коронавирусом. Это будет важный документ, к примеру, для выезда за границу", - сказала Турнава.

Как отметила министр, в Грузии, как и в большинстве стран, пока идет разработка документа, но она завершит ее одной из первых.

Эпидемия коронавируса - масочный режим и вакцинация. Тбилисская инфекционная больница
© Sputnik / Goga Vardzieli
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"Другие страны, как и мы, пока только работают над аналогичными документами, но уже существует обмен информацией между странами - членами ЕС, и в этом случае мы будем одними из первых, кто предложит столь адаптированный и быстрый и технологически развитый механизм для нашего населения", - заявила Турнава.

Она отметила, что для обладателей паспорта в будущем могут быть смягчены ограничения.

В конце апреля стало известно, что Грузия начинает работу над ковид-паспортом. По информации главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амирана Гамкрелидзе, грузинский ковид-паспорт будет соответствовать параметрам и стандартам европейского аналога. В ЕС планируют ввести систему ковид-паспортов, чтобы облегчить передвижение между странами и для стимуляции туризма в условиях пандемии.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (242)
Теги:
Натия Турнава, Грузинский паспорт, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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