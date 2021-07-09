15:21 09 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7207
  • 100 RUB4.1827
  • USD3.1446
Поиск
Церемония закладки нового автомобильного моста на границе между Арменией и Грузией

Новый мост между Арменией и Грузией станет шире - видео

© photo: Sputnik / Aram Nersesyan
Кавказ
Получить короткую ссылку
32 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/09/252264367.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20210709/252264741/Novyy-most-mezhdu-Armeniey-i-Gruziey-stanet-shire---video.html

Вместо старого моста в пограничной зоне реки Дебед будет построено два, каждый в две полосы

ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Новый пограничный мост между Арменией и Грузией в зоне пограничной реки Дебе будет построен в мае 2022 года, заявил и.о. министра территориального управления и инфраструктур Армении Сурен Папикян на церемонии закладки моста.

Он отметил, что строительство вынужденно откладывалось из-за пандемии и войны в Карабахе. Теперь появилась возможность начать работу, которая поможет пост-ковидному восстановлению Армении и Грузии, добавил министр.

Церемония закладки нового автомобильного моста на границе между Арменией и Грузией
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan
Церемония закладки нового автомобильного моста на границе между Арменией и Грузией

Действующий мост был построен еще в советское время и не был рассчитан на международные грузоперевозки, как сейчас, в частности на большегрузные машины. Новый мост будет вдвое шире (фактически мостов будет два, каждый в две полосы) и будет рассчитан на осевую нагрузку не только легковых машин, но и крупных автобусов и грузовиков.

Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© photo: Sputnik
Церемония закладки моста между Арменией и Грузией на пограничной реке Дебед

Строительство финансирует Европейский банк реконструкции и развития, в размере 7,3 млн долларов. Со своей стороны, правительства Армении и Грузии освободят используемые строительные материалы и технику от НДС.

На церемонии закладки приняла участие делегация из Грузии во главе с министром территориального управления Ираклием Карселадзе. Застройщиком проекта стала иранская компания Tunnel Sadd Ariana, техническим контролером строительства - южнокорейские Soosung Engineering и Korea Consultants International Co.

Длина моста составит около 200 метров.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Модель Кэндис Свейнпол на красной дорожке церемонии открытия 74-го Каннского кинофестиваля
Одетые и голые на красной дорожке: во Франции стартовал 74-й Каннский фестиваль – фото
Итоги первой встречи Пашиняна и Путина после выборов
Итоги первой встречи Пашиняна и Путина после выборов - видео
Как в Грузии записаться на вакцинацию онлайн?
Как в Грузии записаться на вакцинацию онлайн?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться