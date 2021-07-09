Новый мост между Арменией и Грузией станет шире - видео

Вместо старого моста в пограничной зоне реки Дебед будет построено два, каждый в две полосы

ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Новый пограничный мост между Арменией и Грузией в зоне пограничной реки Дебе будет построен в мае 2022 года, заявил и.о. министра территориального управления и инфраструктур Армении Сурен Папикян на церемонии закладки моста.

Он отметил, что строительство вынужденно откладывалось из-за пандемии и войны в Карабахе. Теперь появилась возможность начать работу, которая поможет пост-ковидному восстановлению Армении и Грузии, добавил министр.

© photo: Sputnik / Aram Nersesyan Церемония закладки нового автомобильного моста на границе между Арменией и Грузией

Действующий мост был построен еще в советское время и не был рассчитан на международные грузоперевозки, как сейчас, в частности на большегрузные машины. Новый мост будет вдвое шире (фактически мостов будет два, каждый в две полосы) и будет рассчитан на осевую нагрузку не только легковых машин, но и крупных автобусов и грузовиков.

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Строительство финансирует Европейский банк реконструкции и развития, в размере 7,3 млн долларов. Со своей стороны, правительства Армении и Грузии освободят используемые строительные материалы и технику от НДС.

На церемонии закладки приняла участие делегация из Грузии во главе с министром территориального управления Ираклием Карселадзе. Застройщиком проекта стала иранская компания Tunnel Sadd Ariana, техническим контролером строительства - южнокорейские Soosung Engineering и Korea Consultants International Co.

Длина моста составит около 200 метров.

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