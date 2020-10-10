Жесточайшее наказание царицы Тамар, или мелик, обменянный на лошадиную подкову

Предателей всегда и везде жестоко наказывали различными методами – пытали, обезглавливали, вешали, топили, сбрасывали в пропасть, расстреливали. Но такого, что сделала царица Тамар, наказывая предателя-султана, история не помнит

В 1195-1201 годы успехи грузинского войска очень разгневали султана Иконии Рукн Ад-Дин Сулеймана-шаха (Рукнадина). Он поставил на ноги все мусульманское население - от Дарданеллы до Междуречья и от Армении до Египта. Всех, кто мог держать в руках оружие, и позвал к себе.

Очень скоро Рукн Ад-Дин собрал войско примерно в 400 тысяч человек. В его лагере оказались брат – мелик Абуластанский, Могис Ед-Дин Торгул-шах, зять султана мелик Езинкисский Фахр Ед-Дин, амир амиров Бирити и султан Шами.

Единственным, кто отказался поддержать султана и остался верным грузинскому трону, был Урзрумский мелик Ала Ед-Дин. За это Рукн Ад-Дин отобрал у него Урзрум и передал верноподданному Могису Ед-Дину. Для Грузии это было равноценно пощечине.

В 1202 году возле Басиани состоялось большое сражение. А ранее Рукн Ад-Дин, двинувшийся из Урзрума к Грузии, для устрашения грузин и чтобы сломать их психологически, отправил ко двору Тамар посла с дерзким и вызывающим письмом. В ответ грузинская царица отправила не менее дерзкое послание.

Почему корона царя Иштвана похожа на Хахульский триптих – история грузинских мастеров >>>

Но получилось так, что грузинское войско опередило письмо. Стратегической частью руководил Давид Сослани, передним флангом командовал Закариа Мхаргрдзели, который и начал атаку, а правый и левый фланги остались на месте в ожидании удобного момента.

Поначалу грузины двигались спокойно, а потом конница неожиданно обрушилась на турок, беспечно расположившихся на берегу реки Аракси, на Басианском поле…

Рукнадину и в голову не приходило, что грузины решатся на бой на открытом Басианском поле. Эффект неожиданности оправдал себя – атака грузинского войска вызвала среди турок неразбериху и хаос, вынудила врага отступить.

Однако Рукн Ад-Дин все же сумел остановить своих бежавших воинов, организовать их и повести в наступление. Ожесточенный бой длился долго. К войску мусульман присоединялись все новые силы. Грузины уже не могли сдерживать врага и, по приказу Мхаргрдзели, отступили.

И когда сельджуки уже подумали, что выиграли сражение, грузины задействовали запасные силы. Сначала Давид Сослани атаковал врага слева, а затем двинулись отряды герет-кахетинцев, находившиеся в засаде. Турки, не выдержав двусторонней атаки, в панике бежали.

Разрушенный грузинами "проклятый город", или почему на Алеппо лежит грех за Саакадзе >>>

Судьбу сражения решило мужество Шалвы Ахалцихели. Он прорвался к вражескому флагу и рассек саблей турецкого знаменосца, а султану едва удалось спастись. Турки, увидев трусливо бежавшего командующего, сами в ужасе бросились с поля боя, в панике давя друг друга.

Грузины до ночи преследовали врага. Раненный султан Рукнадин бежал в Арзрум, а две трети его войска были перебиты.

Грузины взяли огромное количество трофеев, множество пленных, среди которых были около 10 султанов и амиры. В числе пленных оказался и зять Рукн Ад-Дина, "верный" Тамаре и вассал грузин мелик Фахр Ед-Дин, который по первому же зову предал грузинскую царицу.

Пленных вражеских командиров доставили к царице Тамар в Вардзию. Первым был Фахр Ед-Дин, но Тамар отложила рассмотрение его дела. Сначала "занялась" другими – всех велела накормить и отправить в различные тюрьмы Грузии.

В конце настал черед Фахра Ед-Дина. От выкупа за его освобождение, который предложили езинкельцы, Тамар отказалась. Единственное, что она попросила за свободу их повелителя – это лошадиную подкову!

И предатель был обменен на одну подкову. Это было бескровное, но позорное и в тысячу раз более жестокое наказание, нежели казнь или пытки.