Не нужно ковырять прошлое, или История грузинской ночной бабочки с хэппи-эндом

Когда в сердце поселяются сильные, настоящие чувства, забываешь обо всем - прошлом, настоящем, и бредишь только будущим. Так и турок Реджеп воспылал любовью к грузинке Ирме и не отпустил ее ни за что

Маленький черный котенок, медленно покачиваясь, переходил одну из небольших улиц Трабзона. На вид ему было три недели или около того. Не ясно было, отстал ли он от матери или его просто выкинули в открытое пространство из проезжающей машины.

Издали показалась красная Mazda. Расстояние между автомобилем и котенком сокращалась со скоростью бикфордова шнура.

Вдруг какая-то рыжая девица, довольно вызывающе одетая, пулей вылетела из кафе и успела схватить пушистый комок почти прямо перед блеснувшим бампером. Водитель, смуглый усатый крепыш, ругнулся, но проехал дальше.

Рыженькая симпатяга прижимала к себе спасенного котенка и говорила ему что-то явно не на местном наречии.

Наблюдавший эту сцену из окна молодой гарсон в фирменном черном фартуке до пят, отложил тщательно протертый стакан и обронил своему напарнику:

- Смотри ты, чуть под машину не попала из-за этой кошки.

Напарник только равнодушно повел головой:

- Делать ей нечего. Я ее знаю. Кажется, Ирма зовут… Она из этих… Мадам… Реджеп, шевелись быстрее, еще вон тот заказ твой.

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Реджеп пошел к указанному столику, пытаясь проследить глазами ту рыжую спасительницу котенка. Интересно, что сделает дальше.

Сквозь легкие занавески на окнах было видно, как она повертела головой туда-сюда, подошла к небольшому магазинчику, что-то спросила у хозяина и через какое-то время отдала ему спасенного малыша и вернулась в кафе.

Реджеп вскоре забыл об этом ерундовом инциденте, так как дел хватало и не было времени забивать себе голову полоумными рыжими девками и их протеже.

Через день Реджеп снова приметил ту самую Ирму у магазинчика. Она держала в руке кошачий корм, видимо, для передачи тому черному котенку.

- Вот людям нечего делать, - вздохнул он и перекинул через плечо слегка влажное полотенце.

Потом увидел на тарелке недоеденный кебаб, завернул его в салфетку и вышел из кафе. Зачем выбрасывать, когда можно отдать.

- Привет! Вот возьми это своей кошке. Я уверен, ей понравится. У нас отличное мясо.

Рыжая улыбнулась, показав прекрасные белоснежные зубы, как у голливудской актрисы, и приняла подношение. Их руки на какой-то миг коснулись друг друга, и невидимая волна обдала обоих одновременно.

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Они стояли у проезжей части и болтали о какой-то ничего не значащей ерунде. Ирма, поблескивая голубыми глазами, в которых можно было утонуть без остатка, рассказала, что договорилась с Байрамом, хозяином магазина, придержать у него котенка, а она обеспечит животное едой. Ну и отблагодарит отдельно. Или сделает скидку натурой при случае. Все в этой жизни решаемо и утрясаемо, когда двое заинтересованных людей хотят услышать друг друга.

- Эй, Реджеп, где ты застрял? - прервали их разговор из кафе. - Работы много.

И гарсон побежал на свой пост, ощущая в руке приятное тепло от мимолетного рукопожатия. Отметил про себя на бегу. Руки у Ирмы приятные и нежные, и сама она чем-то смахивает на Хюррем из сериала "Великолепный век". Нет, Ирма еще лучше.

После первой встречи последовала вторая, третья и дальше по возрастающей. Они встречались урывками поболтать, и очень скоро Реджеп знал всю Ирмину простенькую биографию от пеленок до вот этой сегодняшней до неприличия короткой юбки.

Ирма родилась где-то в Абхазии, рано осиротела, хотела сделать деньги и попала в Турцию, как попадают все девочки ее полета. Не повезло с сутенером, повесил ей долг 5 000 долларов, и давай, лошадка, отрабатывай, паспорт твой в надежном месте и движения все твои по Трабзону просчитаны на неделю вперед.

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Ирма не теряется и слезную сырость не разводит, потому как не в ее характере, а потому отбила почти три четверти суммы, и дело за малым. Но вот влипла недавно в историю.

- Девочки наши подрались. А я за справедливость. И немного поцарапала одной нос. Клиенты не клюют. И этот Мехмет на меня штраф повесил.

Реджеп слушал это и думал о своем.

Факт в карман не спрячешь: Ирма нравилась ему все больше и больше. И кажется, он ей тоже не безразличен. Было в Ирме что-то такое оптимистично-позитивное, что хотелось впитывать в себя и заряжаться на полную катушку. Умные люди говорят, что атмосферу, которую распространяет вокруг себя человек, не подделаешь, не сыграешь по заказу. Вот и Реджепу с первых слов их знакомства было с Ирмой хорошо и комфортно, одним словом - на одной волне.

Попытался прощупать ситуацию: предложил ей переспать, но получил отворот поворот.

- Ты что, милый? Мне не до субботников. Сейчас только богатого клиента подцепила, на месяц меня берет. Может, смогу с этим мерзким Мехметом разобраться и вздохну полной грудью. А нравлюсь тебе, придется меня подождать.

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Помахала ему рукой, поймала такси и исчезла в неизвестном направлении. Остался Реджеп с носом и в гнилом настроении. Думал встретить Ирму в кафе через день или два, но и тут прокол. Летел на работу, несомый крыльями любви и надежды, а там очередная плошка разочарования. Нет и нет Ирмы на рабочем месте смежной профессии. А как искать, неизвестно.

Месяц промаялся Реджеп от напрасного ожидания. Даже похудел как-то, и в лице отражалось беспокойство. Домашние спрашивали, в чем причина, грешным делом думали про соседку, к которой парень был еще совсем недавно неравнодушен. Потом отстали с расспросами.

Ирма появилась неожиданно, словно из вечернего мрака возникла в проеме двери кафе. Реджеп хмуро стоял у столика и слушал чей-то заказ, стараясь сосредоточиться. И тут - о, радость! Его рыжеволосая гурия со смеющимися глазами. Повернулся неловко и - брах! - задел проносимый мимо поднос с едой. Шум, грохот бьющихся тарелок, извинения. Ирма подлетела ласточкой к битым черепкам с едой и вуаля:

- Я заплачу. Это из-за меня так вышло, - и выворотила бумажник с купюрами.

- Умоляю, подожди меня, пока я смену закончу, - попросил Реджеп, еще не веря, что Ирма нашлась.

В ту ночь они долго гуляли по ночному Трабзону, сидели на берегу Мучки, бродили неподалеку от Панагии Хризокефалос.

Под утро решили точно: пожениться и уехать из Трабзона в Измир. Там легче затеряться. И начать жизнь с чистого листа. Трабзон хоть и родной город Реджепа, и дом свой - от и до обставленный, а по-другому не выходит. Любовь требует жертв. Ирма слишком тут примелькалась, и тут не Европа с их "не вижу, не слышу и не интересуюсь".

… С той памятной ночи в тени Панагии Хризокефалос прошло восемь лет. У Реджепа и Ирмы все получилось, как в сказке с обязательным хеппи-эндом. Их старшая дочка Айгуль ходит в школу, а пятилетний Орхан создает веселую жизнь дома, когда Реджеп имеет редкий выходной. У семьи есть пара долгоиграющих кредитов, но это дело житейское. Реджеп и Ирма знают главное - не нужно ковырять прошлое, и стоящее на подступе будущее не замедлит улыбнуться тебе удачей.