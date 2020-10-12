Фантом "третьей силы" на выборах в Грузии: шансы мелких партий

Предвыборная кампания в Грузии вновь переросла в битву двух партий, одна из которых пытается удержать власть, вторая - ее вернуть

С приближением парламентских выборов в Грузии в обществе все больше поднимается вопрос о третьей силе, которая сможет стать свежим и альтернативным глотком воздуха.

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На сегодняшний день первые места в рейтингах занимают две крупнейшие политические силы в Грузии – правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и бывшая правящая партия "Единое национальное движение".

Однако большое число неопределившихся и разочаровавшихся в правлении этих двух партий дает основания полагать, что в Грузии ждут так называемую "третью силу", в которой наконец-то не будет двух самых известных и уже порядком поднадоевших обществу лиц – Бидзины Иванишвили и Михаила Саакашвили. О том, что народу надоела эта извечная битва титанов, говорят и постоянно растущие рейтинги мелких партий.

"Создание (альтернативной - ред.) коалиции будет все зависеть от того, сколько партий войдет в парламент и какой расклад сил будет в нем",- заявил Sputnik Грузия эксперт Васо Капанадзе.

На сегодняшний день, если верить рейтингам, шанс создать оппозиционную коалицию все еще есть, но под вопросом остается - кто же ее создаст.

Фактор "против"

О том, что правящая сила большинство оппозиционных партий в качестве соратника не устроит – это понятно, но вот устроит ли оппозицию "Единое национальное движение" - пока понять сложно.

Бывшая правящая партия на этих выборах сделала ставку на экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, что и поставило под вопрос создание коалиции.

Дело в том, что основные оппозиционные силы Грузии сейчас состоят в основном или из бывших соратников Саакашвили, таких как Гига Бокерия, Георгий Вашадзе, Нино Бурджанадзе, Зура Джапаридзе и так далее, или из тех людей, которые работали при власти Сааакашвили, как Мамука Хазарадзе.

Все эти лидеры партий не хотят ассоциироваться с бывшим президентом, зная о сохранившемся в обществе негативном отношении к его президентству. Масла в огонь подливает и сам экс-президент, который оскорбляет своих оппонентов в оппозиции.

Таким образом, для мелких партий остается одна надежда – голоса неопределившихся избирателей, благодаря которым они не только смогут попасть в парламент, но и стать силой, с которой будут вынуждены считаться два гиганта грузинской политики.

Фактор "за"

Между тем, коалиционное правительство и коалиционный парламент – заказ сегодняшнего общества, как показывают многие опросы общественного мнения, и с мнением избирателей партиям все же придется как-то считаться.

Тем более, что в Тбилиси части из них уже удалось договориться насчет объединения хотя бы в одномандатных округах, показав, что на диалог они способны.

Соответственно, вполне возможно, что какие-то уступки в формировании парламента и правительства все же будут. Да и новая процедура утверждения премьер-министра Грузии, согласно которой в стране будут назначены повторные выборы, если парламент не сможет с двух раз утвердить главу правительства, этому поспособствует.

Посторонние факторы

Есть еще несколько факторов, которые могут перетасовать колоду политических партий в Грузии. Первый – это процесс самих выборов, от которого зависит, будут ли эти выборы признаны или страна погрязнет в массовых акциях протеста, как это сейчас происходит во многих странах постсоветского пространства.

Второй фактор – это достаточное оставшееся время для любого развития событий: начиная от тайных записей, заканчивая громким скандалом, которые могут серьезно изменить настроения в обществе.

Не стоит забывать и о бушующей в стране пандемии коронавируса, которая может в любой момент привести к продлению предвыборной кампании и переносу даты выборов на определенный срок в случае роста числа заболевших.

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