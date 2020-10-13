Враги Трампа правы: президента США выберут иностранцы

Президентская кампания в США идет своим чередом, пишет колумнист Ирина Алкснис на сайте РИА Новости. Журнал Vogue написал в Instagram, что "мода – это политика", и призвал покупать мерч, созданный "19 ведущими модельерами страны" в поддержку Джо Байдена и Камалы Харрис. В конце поста издание осознало, что чего-то не хватает, и напомнило о необходимости прийти на выборы.

Выборы в США и выборы в Грузии – где здесь связь?>>

Не остаются в стороне и иностранные деятели.

Подросшая с прошлого года шведская экоактивистка Грета Тунберг также отметилась агитацией в пользу кандидата от Демократической партии. Она предпочла использовать в качестве рупора Twitter, где экспрессивно выразила свою мысль: "Я имею в виду… ну знаете… черт! Просто организуйтесь и заставьте всех голосовать #Байден".

С девушкой работают настоящие профессионалы своего дела, среди прочего эффектно использующие хештег.

Более тонко действовали другие селебрити – герцог и герцогиня Сассекские, больше известные под именами принц Гарри и Меган Маркл и ныне проживающие в Лос-Анджелесе. В конце сентября они записали видео, в котором призвали граждан США прийти на избирательные участки в день выборов.

Правда, резонанс оказался в основном не тот, на который явно был расчет. Меган Маркл в прошлом неоднократно высказывалась негативно в адрес американского президента. Гарри же и вовсе не является гражданином США. К тому же, сохраняя за собой герцогский титул, своим выступлением пара нарушила базовое правило британской королевской семьи о неучастии в политике, тем более другого государства. А в формально нейтральных формулировках их обращения легко усматривается прозрачная поддержка все того же Джо Байдена.

Так что из-за ролика Гарри и Меган превратились в мишень для общественного недовольства. На днях Джейсон Смит, один из республиканцев – членов палаты представителей, направил официальное обращение послу Великобритании в США Карен Пирс, в котором выразил обеспокоенность вмешательством супругов в президентские выборы.

Британские таблоиды пишут, что поведением пары крайне недовольны и в Букингемском дворце. Более того, по слухам, Гарри уже вызван на ковер к королеве Елизавете, которая намерена устроить ему обструкцию за недопустимые для членов монаршего семейства действия.

В то же время понятно, что по современным меркам ничего из ряда вон выходящего внук своей бабушки не совершил.

На прошлых президентских выборах в США мэр Лондона Садик Хан открыто поддержал Хиллари Клинтон. Он, конечно, не принадлежит к королевской фамилии, но куда более официальное лицо, нежели шестой номер в линии наследования британского престола.

Да и вообще, за последние двенадцать лет привлечение иностранных лидеров общественного мнения для поддержки кандидатов от Демократической партии стало обыденностью. Двенадцать и восемь лет назад все прогрессивное человечество открыто и самым активным образом болело за Барака Обаму, первого чернокожего в Белом доме. Агитационная истерика либералов планеты четырехлетней давности за Хиллари Клинтон, первую женщину – претендента на Овальный кабинет, свежа в памяти многих. К делу тогда привлекались любые влиятельные общественно-политические фигуры, деятели культуры и просто знаменитости вне зависимости от гражданства и места проживания.

Так что нынешняя агитационная кампания в поддержку Джо Байдена просто продолжает сложившуюся многолетнюю практику.

С этой точки зрения новыми гранями начинают играть уже набившие оскомину обвинения в адрес России во вмешательстве в американские выборы. Обычно их воспринимают как отражение внешнеполитической привычки Соединенных Штатов бесцеремонно влезать в выборные процессы в других странах.

Однако запустили-то эту тему во внутреннюю политику и постоянно поддерживают ее в активном состоянии именно демократы, недовольные избранием Дональда Трампа, – те самые демократы, которые уже давным-давно сделали стандартной практикой влияние иностранцев на выбор американцами главы своего государства.

Разумеется, авторы данной технологии уверены, что никакой угрозы суверенитету Соединенных Штатов она не несет, так как иностранцы в данном случае выступают в качестве инструмента, который используется ровно настолько, насколько это нужно американским организаторам.

Вот только политика тем и интересна, что любой инструмент тут можно повернуть против его создателя, а открыв ящик Пандоры, крайне затруднительно удержать под контролем его содержимое.

Текущий опыт США, на собственном опыте проверяющих возможности технологии "цветных революций", служит тому очередным подтверждением. А там и до иностранцев, которые захотят на самом деле повлиять на выбор хозяина Белого дома, может дойти.

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