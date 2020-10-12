Выборы в США и выборы в Грузии – где здесь связь?

Грузинский политолог и публицист, главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили проводит параллель между предстоящими выборами в Грузии и США. Вы удивитесь, но у двух стран больше общего, чем вы думаете

Президентские выборы в США пройдут через три дня после парламентских в Грузии (а они 31 октября) и между ними много общего. Объединенная оппозиция в Грузии и оппозиционный кандидат в президенты Байден уже заранее, не дождавшись дня "Х", работают на опережение – кричат на право и налево, что власть (Иванишвили и Трампа, соответственно) выборы сфальсифицирует.

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Виноваты звезды

Совершенно ясно, что если Байден и грузинская оппозиция во главе с Саакашвили выборы проиграют, то устроят обструкцию, как уже было в прошлый раз: Байден и Саакашвили обвинят всех, кого можно: звезды, вселенную и, разумеется, Россию во вмешательстве в выборы. Ведь если Трамп победил в США, а "Грузинская мечта" – в Грузии, значит это она, окаянная Россия…

Еще сходство: и в США, и в Грузии друг другу противостоят два главных соперника в лице действующей и бывшей власти (Трамп и Байден, "Грузинская мечта" и "Национальное движение"), причем бывшие абсолютно исключают конструктивное сотрудничество с соперником даже в случае своей победы. Байден в лицо называет Трампа неадекватным и полностью поменяет и политику, и правительство предшественника; объединенная Саакашвили оппозиция давно не скрывает своей цели – полностью отстранить от власти Иванишвили и его партию.

Как ни крути, обстоятельства дают нам основания уже сегодня предполагать, что выборами в Грузии и США деструктивные события не закончатся…

Почему оппозиция Грузии "болеет" за Байдена

США – Трамп сильно переборщил с экстравагантными решениями и пересек красную черту, после которой негатив дошел до критической отметки. Препирательства со СМИ, ВОЗ, санкции налево и направо – он не рассчитал своих сил, и многие 3 ноября будут голосовать именно против Трампа, а не за Байдена.

Грузия – агрессивность всей оппозиции во главе с Саакашвили, которая имеет гораздо меньший электорат, чем правящая партия, связана только с Байденом. В оппозиции очень переживают, что президентские выборы в США состоятся после парламентских в Грузии, но очень надеются на второй тур, который уж точно состоится после выборов в США, в которых, на счастье "грузинской" оппозиции, "должен" победить Байден. Ведь Байден дружил с Саакашвили, который наградил бывшего вице-президента США высшей государственной наградой Грузии. Байден приезжал в Грузию, где они с Саакашвили на партнерских началах решили построить в Анаклии глубоководный порт и иметь оттуда не только политические, но и материальные дивиденды. Ближайшее окружение Бадена – советники, аналитики, конгрессмены, укомплектовавшие сегодня его предвыборный штаб, часто приезжали в Тбилиси на различные конференции (в последний раз в прошлом году, по приглашению матери Саакашвили, за несколько дней до т. н. "Ночи Гаврилова").

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Исходя из вышеперечисленных обстоятельств, объединенная оппозиция надеется, что новый президент США Джозеф Байден или вынудит действующую власти в Грузии уйти с политической арены, или обеспечит возвращение в Грузию Саакашвили, который осуществит это путем "Революции роз - 2".

Надежда умирает последней

Но авантюрный расчет оппозиции имеет слабые стороны. США, кто бы не стал 46-м президентом, будут очень осторожны на Южном Кавказе. Вот почему они никак не вмешались в новую войну в Карабахе, предоставив России переговоры с Арменией, Азербайджаном и Турцией.

Есть еще одна причина, по которой оппозиции в Грузии не поможет ни Байден и ни Бог. Примитивные провокаторы Саакашвили как будто не замечают, что президент Азербайджана при каждом удобном случае отмечает положительную роль России, и приводит в пример ее конструктивные отношения с членом НАТО – Турцией, которых не смогли достичь США. "Национальное движение" провокационно на встречах с электоратом призывает грузин поддержать азербайджанцев в войне против армян, потому что, якобы, если Грузия будет вместе с Азербайджаном, то Россия не сможет вмешиваться в политику Южного Кавказа... Этот настрой иначе как игрой воспаленного мозга не назвать...

Что касается правящей партии, есть и у нее слабая сторона – "пестрота правящей команды". Существуют разумные опасения, что многие политики, портированые из "Нацдвижения" в "Грузинскую мечту", получив парламентские мандаты и высокие должности в правительстве, могут сыграть "в две руки". То есть после выборов может повториться процесс, который разъедал "Грузинскую мечту" как метастазы, когда априори ненадежные кадры покидали большинство и возвращались в оппозицию. Вызывает вопросы не только партийный список, но и некоторые кандидаты в мажоритарии от партии власти, по "милости" которых некоторые районы, возможно, будут проиграны оппозиции, а в других состоится второй тур…

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