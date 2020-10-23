"Я потеряла работу во время пандемии" – как и где искать заработок

В период пандемии работу, к сожалению, потеряли многие жители Грузии и мира в целом. Колумнист Sputnik рассказывает о том, как эпидемия COVID-19 сказалась на его трудоустройстве и в какой сфере сейчас можно найти заработок

На данный момент, когда все мы находимся на гребне второй волны коронавируса, наверное, самое актуальное - это поиск работы или ее сохранение. Для меня это такая же головная боль, как и для многих из вас.

Еще недавно будущее представлялось мне прочно финансово укрепленным от всевозможных экономических потрясений.

Владею русским, английским, грузинским, могу заниматься репетиторством по всем школьным предметам, а что должно произойти в Грузии с ее культом любви к детям, чтобы домашний репетитор остался без учеников? Да не может такого быть по определению.

И вот тебе на, оказывается, очень даже может быть. И вся моя уверенность в завтрашнем дне лопнула с треском, засыпая глаза стеклом от розовых очков.

Опрос за месяц до выборов: как настроены жители Грузии? >>>

Первый учебный год за последние тридцать лет (!) без предложений позаниматься со школьниками. Причина тривиальна: многие родители остались без работы, а те, кто и хотел что-то такого привычно-общеобразовательного, не знают, что принесет завтрашний день.

Вполне вероятно, завтра мы вновь все сядем на самоизоляцию, транспорт перестанет функционировать, а звать лишнего человека в дом даже с благой целью - развивать ребенка - нет смысла.

Любвеобильные френды забросали меня советами, исходя из своего или чужого опыта:

- Займись фрилансом. Говорят, можно заработать 500 долларов в день и выше.

- Ок, - говорю. - Я-таки займусь вашим фрилансом. Готова к экспериментам и новым горизонтам.

Открыла сайт по фрилансу. На первый взгляд работы завались и делай заплыв отсюда до послезавтра. Но, мама мия, что за темы для желающих писать:

сравнительные качества отопительных систем;

обзор мод с описанием преимущества производителей за последние 20 лет;

исторический обзор войны Алой и Белой Розы в ракурсе современности.

Это еще самое удобоворимое. Я даже не беру названия с кучей терминов исключительно для программистов экстра-класса с хакерским уклоном.

Расценки следующие: 15 000 знаков за 1 000 рублей из которых 500 надо отдать сайту. И кто это рассказывает сказки про заработки 500 долларов в день, не понятно.

Может, это сайт такой неудачный попался, думаю. Открыла другие сайты по фрилансу. Плюс-минус та же песня, но с другим мотивом.

Друзья опять с советами.

- На Фейсбуке часто работу предлагают в соответствующих группах.

Зашла в те группы. И правда, постят предложения самого привлекательного содержания: "Предлагаю работу или дополнительный заработок дистанционно, удобный для вас график и постоянно растущая зарплата".

Пишу в личку автору поста, как и десяток желающих, кто первым подсек заманчивое предложение.

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И опять мимо. Это либо сетевой маркетинг на базе женской косметики, которая сверхвостребована широкими массами именно в эпоху пандемии, или тот же фриланс только еще с более смехотворной оплатой, потому что половину надо отдать автору поста за поиск тем.

Прилетает от друзей очередной совет:

- Ты же можешь заниматься переводами. Это всегда востребовано. Найди сайты переводчиков.

- Ок, попробую и это.

Захожу на соответствующие сайты. Работы море, океан и даже больше. Сайт настоятельно советует:

- Зарегистрируйтесь и вам улыбнется счастье.

После третьей попытки заполнения полтора десятка граф это, наконец-то, удается.

На другой день в электронной почте аж сразу десять предложений переводов с грузинского на русский. Адреса почему-то немного экзотические: Челябинская область, село такое-то, или Вязьма, или того хлеще Крым. И кому там нужны переводы с грузинского на русский?!

Зарплату гендиректора Общественного вещателя Грузии увеличили в 2,5 раза >>>

Открываю каждое из них. Вчитываюсь, опять мимо. Требуются: повар грузинской кухни с проживанием на месте, оператор кол-центра, верстальщик со знанием программирования.

Оказывается, сайт постоянно высылает такие сюрпризы по своему усмотрению и по какому-то обостренному чувству юмора.

Зато предлагает зарегистрироваться на сайте trud.com, потому как там миллион пятьсот новых вакансий каждый день.

Что же, кто ищет, тот всегда найдет. Прохожу по ссылке дальше. Снова двадцать с лишним пунктов регистрации и вот новые, непаханые горизонты. На сей раз указываю в резюме, что кроме переводов ищу работу литературного работника, могу писать на заказ, вести ФБ-страничку за кого-то слишком занятого.

И, наконец, получаю заказ.

- Я писатель и пишу исторический роман. Нужно написать вторую часть страниц эдак 250 с диалогами главных героев. Вознаграждение только после публикации всего романа.

Что тут скажешь. Во время пандемии и жесточайшего кризиса в книгопечатании, конечно, выглядит особо заманчиво и обнадеживающе.

- А может ты няней поработаешь? - советует подруга, наблюдая за моими потугами. - Няни всегда нужны. Тем более сейчас очень актуально с грудничками сразу на трех языках разговаривать, типа инвестиции в будущее. Есть такая группа для местных. Там приезжие ищут местных нянь.

- Попробую, - говорю. - Где наша не пропадала.

Отслеживаю посты, где ищут нянь.

Вот оно, милое и долгожданное предложение. Еще и тагнули меня в данном посте. Работа - не бей лежачего. Просто гулять с грудничком в парке Ваке. И район подходит, и работа - одно удовольствие, что называется, приятное с полезным.

Пишу ищущей маме, мол, так и так, с удовольствием погуляю с вашим малышом.

Увы, от ворот поворот.

- Мне нужна профессиональная няня, а не дилетант.

Ох, как тяжело! Нет, не понять мне, какой уровень профессионализма требуется в катании коляски до парка и назад, и какой документ при этом надо предъявлять.

Открыла наш сайт вакансий jobs.ge. Мда... Выбор и тут не велик. Либо чисто мужские специальности, либо, если и находится что-то приличное, то оно или по закону подлости за пределами Тбилиси, или не подходит по возрасту. Все хотят до 35 лет.

Меня, как человека прошедшего сквозь горнило 90-х, трудно чем-то напугать. Знаю, что рано или поздно найдется какой-то выход в конце самого длинного туннеля. Главное, продолжать поиски и не терять надежды.