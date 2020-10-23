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Весна в столице Грузии. Прохожие идут по проспекту Руставели

"Я потеряла работу во время пандемии" – как и где искать заработок

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Колумнисты
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/columnists/20201023/249775996/Ya-poteryala-rabotu-vo-vremya-pandemii---kak-i-gde-iskat-zarabotok.html

В период пандемии работу, к сожалению, потеряли многие жители Грузии и мира в целом. Колумнист Sputnik рассказывает о том, как эпидемия COVID-19 сказалась на его трудоустройстве и в какой сфере сейчас можно найти заработок

На данный момент, когда все мы находимся на гребне второй волны коронавируса, наверное, самое актуальное - это поиск работы или ее сохранение. Для меня это такая же головная боль, как и для многих из вас.

Эксперт по трудовым вопросам Михаил Кордзахия
photo: Misha Kordzakhia / FB
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Еще недавно будущее представлялось мне прочно финансово укрепленным от всевозможных экономических потрясений.

Владею русским, английским, грузинским, могу заниматься репетиторством по всем школьным предметам, а что должно произойти в Грузии с ее культом любви к детям, чтобы домашний репетитор остался без учеников? Да не может такого быть по определению.

И вот тебе на, оказывается, очень даже может быть. И вся моя уверенность в завтрашнем дне лопнула с треском, засыпая глаза стеклом от розовых очков.

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Первый учебный год за последние тридцать лет (!) без предложений позаниматься со школьниками. Причина тривиальна: многие родители остались без работы, а те, кто и хотел что-то такого привычно-общеобразовательного, не знают, что принесет завтрашний день.

Мамука Хазарадзе представляет общественности своих сторонников
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Вполне вероятно, завтра мы вновь все сядем на самоизоляцию, транспорт перестанет функционировать, а звать лишнего человека в дом даже с благой целью - развивать ребенка - нет смысла.

Любвеобильные френды забросали меня советами, исходя из своего или чужого опыта:

- Займись фрилансом. Говорят, можно заработать 500 долларов в день и выше.

- Ок, - говорю. - Я-таки займусь вашим фрилансом. Готова к экспериментам и новым горизонтам.

Открыла сайт по фрилансу. На первый взгляд работы завались и делай заплыв отсюда до послезавтра. Но, мама мия, что за темы для желающих писать:

  • сравнительные качества отопительных систем;
  • обзор мод с описанием преимущества производителей за последние 20 лет;
  • исторический обзор войны Алой и Белой Розы в ракурсе современности.

Это еще самое удобоворимое. Я даже не беру названия с кучей терминов исключительно для программистов экстра-класса с хакерским уклоном.

Расценки следующие: 15 000 знаков за 1 000 рублей из которых 500 надо отдать сайту. И кто это рассказывает сказки про заработки 500 долларов в день, не понятно.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Может, это сайт такой неудачный попался, думаю. Открыла другие сайты по фрилансу. Плюс-минус та же песня, но с другим мотивом.

Друзья опять с советами.

- На Фейсбуке часто работу предлагают в соответствующих группах.

Зашла в те группы. И правда, постят предложения самого привлекательного содержания: "Предлагаю работу или дополнительный заработок дистанционно, удобный для вас график и постоянно растущая зарплата".

Пишу в личку автору поста, как и десяток желающих, кто первым подсек заманчивое предложение.

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И опять мимо. Это либо сетевой маркетинг на базе женской косметики, которая сверхвостребована широкими массами именно в эпоху пандемии, или тот же фриланс только еще с более смехотворной оплатой, потому что половину надо отдать автору поста за поиск тем.

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Прилетает от друзей очередной совет:

- Ты же можешь заниматься переводами. Это всегда востребовано. Найди сайты переводчиков.

- Ок, попробую и это.

Захожу на соответствующие сайты. Работы море, океан и даже больше. Сайт настоятельно советует:

- Зарегистрируйтесь и вам улыбнется счастье.

После третьей попытки заполнения полтора десятка граф это, наконец-то, удается.

На другой день в электронной почте аж сразу десять предложений переводов с грузинского на русский. Адреса почему-то немного экзотические: Челябинская область, село такое-то, или Вязьма, или того хлеще Крым. И кому там нужны переводы с грузинского на русский?!

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Открываю каждое из них. Вчитываюсь, опять мимо. Требуются: повар грузинской кухни с проживанием на месте, оператор кол-центра, верстальщик со знанием программирования.

Оказывается, сайт постоянно высылает такие сюрпризы по своему усмотрению и по какому-то обостренному чувству юмора.

Прохожие идут по мосту Мира в центре грузинской столицы
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Зато предлагает зарегистрироваться на сайте trud.com, потому как там миллион пятьсот новых вакансий каждый день.

Что же, кто ищет, тот всегда найдет. Прохожу по ссылке дальше. Снова двадцать с лишним пунктов регистрации и вот новые, непаханые горизонты. На сей раз указываю в резюме, что кроме переводов ищу работу литературного работника, могу писать на заказ, вести ФБ-страничку за кого-то слишком занятого.

И, наконец, получаю заказ.

- Я писатель и пишу исторический роман. Нужно написать вторую часть страниц эдак 250 с диалогами главных героев. Вознаграждение только после публикации всего романа.

Что тут скажешь. Во время пандемии и жесточайшего кризиса в книгопечатании, конечно, выглядит особо заманчиво и обнадеживающе.

- А может ты няней поработаешь? - советует подруга, наблюдая за моими потугами. - Няни всегда нужны. Тем более сейчас очень актуально с грудничками сразу на трех языках разговаривать, типа инвестиции в будущее. Есть такая группа для местных. Там приезжие ищут местных нянь.

- Попробую, - говорю. - Где наша не пропадала.

Отслеживаю посты, где ищут нянь.

Вот оно, милое и долгожданное предложение. Еще и тагнули меня в данном посте. Работа - не бей лежачего. Просто гулять с грудничком в парке Ваке. И район подходит, и работа - одно удовольствие, что называется, приятное с полезным.

Пишу ищущей маме, мол, так и так, с удовольствием погуляю с вашим малышом.

Увы, от ворот поворот.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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- Мне нужна профессиональная няня, а не дилетант.

Ох, как тяжело! Нет, не понять мне, какой уровень профессионализма требуется в катании коляски до парка и назад, и какой документ при этом надо предъявлять.

Открыла наш сайт вакансий jobs.ge. Мда... Выбор и тут не велик. Либо чисто мужские специальности, либо, если и находится что-то приличное, то оно или по закону подлости за пределами Тбилиси, или не подходит по возрасту. Все хотят до 35 лет.

Меня, как человека прошедшего сквозь горнило 90-х, трудно чем-то напугать. Знаю, что рано или поздно найдется какой-то выход в конце самого длинного туннеля. Главное, продолжать поиски и не терять надежды.



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