"Проходите, не задерживайте людей", или Почему большинству в Грузии не все равно

Снижение тарифов на коммуналку, хорошая жизнь и конец пандемии - с какими надеждами жители Грузии идут на парламентские выборы, рассказывает писательница и колумнист Sputnik Мариам Сараджишвили

На нашем участке в школе №54, где я бывала много раз, получив право избирать и быть избранной, обычно все очень мирно, насколько я помню с советских времен и по сей день.

Самые напряженные выборы, которые врезались в память, были в 2012 году. Тогда хвост очереди желавших проголосовать выходил за ворота школы и еще загибался за угол. Это был на моей памяти единственный раз, когда правящая партия ЕНД проиграла выборы с небольшим отставанием. Именно по этому признаку можно смело сказать, что выборы эти были честными, потому что власть в стране сменилась законным путем, а не путем революции или фальсификацией голосов.

Последующие президентские выборы были на порядок скучнее. Никаких очередей к избирательным урнам. Так, редкие желающие выразить свою волю. Грузия выбирала четвертого президента Георгия Маргвелашвили. Все было очень рутинно и буднично. Выбор масс, казалось, был известен заранее.

Выборы сегодня, в принципе, не менее актуальны. Восемь лет правления одной партии - это своеобразный итог пройденного пути.

Часть избирателей недовольны показателями, потому что ждали большего: а именно - низких тарифов, повышения пенсий, финансового процветания. Другая часть - вполне довольны стабильностью и состоянием дел в государстве и не хотят экспериментов.

Все время, которое приближало нас к выборам, я следила за событиями.

Казалось бы, основная борьба должна развернуться между и так всем известными пятым и сорок первым номерами. Но в 2019 году на политической арене появилась самая молодая оппозиционная партия "Лело" под номером 56, созданная банкирами Мамукой Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, которые решили создать третью силу в Грузии - альтернативу миллиардеру Иванишвили и экс-президенту Саакашвили.

Примерно за неделю приступили к печати бюллетеней. Это значит, что список участвующих партий был полностью утвержден. В конечном варианте осталось 48 партий, но самая последняя партия стоит под номером 60.

Всего избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.

Со стороны оппозиции идут обещания, если они не победят, то выведут народ на улицы. Кроме того, ЦИК принял решение о проведении выборов в зонах карантина и клиниках для больных коронавирусом. Для этого открыты более сотни спецучастков, для которых установлены свои правила.

Также ЦИК издал постановление, согласно которому участковые избирательные комиссии работают вопреки коронавирусу даже не в полном составе - в виде спецгрупп.

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Известно и точное число избирателей в Грузии – 3 526 032 человека.

Итак, что ждут избиратели от своих избранников. В принципе, набор желаний не меняется:

стабильности и правопорядка в стране (это, конечно, превыше всего);

снижения тарифов на коммуналку;

рабочих мест и повышения уровня жизни;

восстановления территориальной целостности;

и, как венец желаний, победы над коронавирусом (самое наболевшее).

Казалось бы, желания простые и из года в год не меняющиеся. Множество партий обещают все вышеуказанное, но положение не меняется к лучшему. Нет определенного плана для достижения поставленных целей, и обещания остаются обещаниями.

К 31 октября все давно уже определились, кому отдадут свой голос. Есть и такое мнение, что голосовать следует от противного – дать голос самому бесперспективному кандидату или партии, которая имеет низкий рейтинг, чтобы ей все-таки преодолеть барьер и тем самым сделать парламент чуточку пестрее. А то мелькание одних и тех же лиц приедается.

А на избирательном участке все из года в год без перемен. Перечень фамилий на стенах, проверка ногтей и маркировка во избежание каруселей.

Сегодня в 10 я сходила отдать гражданский долг Родине. Несмотря на раннее субботнее утро, на избирательном участке довольно оживленно. При входе в школьный двор столкнулась с процессией из трех человек в обнимку с избирательной урной, явно шли к кому-то на дом, чтоб и этот бюллетень не пропал.

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При входе в здание многолюдно и уже приличная такая очередь - человек двадцать на вход в зал голосования. Все в масках, но пресловутые два метра дистанции держать сложновато, в узком школьном коридоре особо не развернуться.

В воздухе витают фразы: "Явка необыкновенно высокая", "Решается судьба страны", "В этом году новость – ручки каждому голосовавшему дают, а раньше на пружинках в кабинах были".

При входе требуют опустить маску, сверяются с удостоверением. На сей раз кабинки у нас были не матерчатые, а из белой фанеры. В зале голосования наблюдалась какая-то нервозность. Зайдя в кабинку, слышала чей-то голос на взводе.

- Я подам жалобу. Это нарушение.

Потом успокаивающий голос одного из членов комиссии:

- Не напрягайте ситуацию. Все идет в соответствии с регламентом. Проходите, не задерживайте людей.

Все же активность людей в утренние часы – свидетельство того, что большинству не все равно и мы все еще надеемся на лучшее.

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