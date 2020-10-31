Наблюдатели Ассоциации молодых юристов Грузии написали уже более десяти жалоб

Первые жалобы наблюдатели АМЮГ составили в основном по процедурным нарушениям, которые были ими зафиксированы в момент открытия избирательных участков

ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. Наблюдатели Ассоциации молодых юристов Грузии к этому времени написали более десяти жалоб по нарушениям, выявленным на избирательных участках в ходе голосования на парламентских выборах.

На выборах в Грузии зафиксированы первые нарушения>>

Как говорится в информации на сайте организации, процедура голосования на большинстве участков началась вовремя без существенных нарушений, однако выявлена негативная тенденция отхода от процедуры. В частности, на некоторые участки не были допущены наблюдатели, нарушения зафиксированы и при проведении процедуры жеребьевки.

На данном этапе наблюдатели ассоциации зафиксировали уже более десяти нарушений. Среди них на участке № 19 в Гардабани (Квемо Картли) после семи утра наблюдателя ассоциации не впустили на участок, написана соответствующая жалоба.

На участке № 65 в Зугдиди (Самегрело - Земо Сванети) жалоба составлена по поводу нарушения процедуры жеребьевки. На участках № 23 в Сабуртало (Тбилиси), № 54 в Телави (Кахети) и №3 Мтацминда (Тбилиси) после процедуры жеребьевки выявленные функции самовольно поменяли. Большая часть из них обжалована.

В Шуахеви (Аджария) на участке № 41 жеребьевка по нескольким функциям была проведена одновременно. После жеребьевки, члены комиссии, которым поручалась переносная урна, отказались от выполнения своих функций. По этому факту составлена жалоба.

На участке № 85 в Марнеули (Квемо Картли) во время жеребьевки функции написали на разноцветных листках и так провели процедуру.

Также наблюдатели ассоциации зафиксировали факты нарушения правил фото- и видеосъемок, а также факты незаконной обработки данных избирателей на нескольких избирательных участках. В частности, в Чхороцку (участок № 17), Зугдиди (участок № 24) и Батуми (участок № 35). Представители медиасредства newpost фотографировали избирателей с близкого расстояния, нарушая существующие правила. Как отмечают в ассоциации, фотосъемка осуществлялась специальной программой, которая сканирует лица избирателей. Это является нарушением закона о защите персональных данных, отмечают в ассоциации.

От Ассоциации молодых юристов Грузии на выборах работают более 700 наблюдателей по всей стране.

Ассоциация в течение дня проведет четыре пресс-конференции в медиа-центре неправительственных организаций. Одна пресс-конференция прошла в 10:00. Следующие состоятся в 14:00, 18:00 и 21:00. 1 ноября ассоциация проведет пресс-конференцию в 12:30.