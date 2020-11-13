США, Россия, Турция – кто и кому покровительствует в Закавказье

Почему на Южном Кавказе не обойтись без покровительства из вне? Что принесет мир в неспокойный регион?

Грузинский политолог и публицист, главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили решил разораться в ситуации.

Россия как "провайдер мира" на Кавказе: кто за что боролся в Карабахе>>

Правила политического контрапункта

После ликвидация СССР три республики Южного Кавказа остались в тяжелейшем положении – приход к власти в Грузии, Армении и Азербайджане, пусть ненадолго, так называемых неформальных лидеров лишь усугубил уже существующие и назревающие межнациональные конфликты.

Но на этом пути некогда братских республик разошлись: если возвращение президентом Азербайджана советского лидера Гейдара Алиева принесло стране стабильность и создало фундамент для энергетических мегапроектов с участием крупнейших западных компаний, то возвращение во главу Грузии бывшего первого секретаря ЦК Компартии Грузии Эдуарда Шеварднадзе было ознаменовано военным конфликтом в Абхазии, а его уход – тяжелейшим энергетическим кризисом и экономическим дефолтом.

Попытка Шеварднадзе сохранить в Грузии авторитарный режим без качественного разворота на Запад, благодаря своим личным связям с руководителями США и Европы со времен работы министром иностранных дел СССР, окончилась неудачей.

Армения: если не считать перманентных "афтершоков" – кратковременных столкновений в зоне карабахского конфликта, то избрание президентом республики лидера Карабаха Роберта Кочаряна тоже принесло стране спокойствие и относительное благосостояние благодаря стратегическому союзу с Российской Федерацией.

Забегая вперед скажу, что вернуть "гармонию" советских времен не удастся и в дальнейшем, когда Джордж Сорос решит установить единый новый порядок на Южном Кавказе. Легче всего удастся создать "открытое общество" в Грузии, что обусловит "цветную революцию" под флагом борьбы с коррупцией. К власти придут люди, прошедшие полный соросовский курс НПОшников во главе с Михаилом Саакашвили. А дальше их "заслуги": потеря территориальной целостности и государственного суверенитета, тысячи беженцев, годы ненависти…

Южный Кавказ как розарий революций

Что касается Азербайджана: дело в том, что первоначально за "Майданом" в Киеве должен был последовать "Майдан" в Баку. Но в Азербайджане произошла "накладка" – планы Сороса опрометчиво выдал тогдашний посол США в Азербайджане Ричард Морнингстар, который в интервью радио "Свобода" оговорился – пригрозил официальному Баку устроить там Майдан, "если власти не перестанут мучить граждан". Заявление посла США было расценено как неприемлемое и названо вмешательством во внутренние дела Азербайджана, поэтому президент Ильхам Алиев взял действия различных западных НПО, институтов, СМИ и фондов под контроль, вплоть до изгнания из страны. После чего все силы Сорос бросил на Армению, где тогда было создано беспрецедентное количество НПО.

Все, что произошло на главной площади Еревана в 2018 году, я описывал еще на конференции в Betsys Hotel в Тбилиси в 2014 году (организатор – НПО "Историческое наследие", цитата из выступления):

"В Карабахе опять будет спровоцировано возобновление военных действий… волну народного недовольства властью тут же подхватят местные оппозиционеры – такие, как Никол Пашинян, главный редактор газеты "Айкакан жаманак"…"

Сценарий "революции роз - 2003" повторили в Армении с поразительной точностью: в результате митингов под лозунгом смены "погрязшей в коррупции" власти, законный президент Серж Саргсян уступил руководство прошедшему все ступени "Открытого общества" журналисту Николу Пашиняну.

Но так как Армения уже была членом ЕАЭС и фигурантом ОДКБ, ей, в отличии от Грузии, повезло – 10 ноября она не потеряла и метра своей территории, а лишь большую часть занимаемых ею территорий Азербайджана, сохранив за собой часть имеющего для армян сакральное значение Нагорного Карабаха и Лачинский коридор. Для защиты Армении прибыли российские миротворцы, а офис Фонда Сороса в Ереване был разгромлен...

Карабахский мир мог быть заключен для армян и на более выгодных условиях, если бы в Ереване за эти годы прагматично, а не эмоционально отнеслись к вопросу его статуса и вероятности военных действий. Будучи главой Армении, при отсутствии логистического пространства и имея в противниках Азербайджан с союзником Турцией, опрометчиво на пару с президентом Беларуси перманентно корить страну – единственного союзника и официального гаранта безопасности...

К нам едет ревизор…

Итак, в результате Карабахского мира раздел Закавказья на секторы влияния между Россией и Турцией временно завершен и здесь нет места Соросу. Россия не замахивается на весь Южный Кавказ, как во времена СССР, поэтому мусульманский Азербайджан будет зоной влияния Турции ("Один народ – два государства"), без которой выполнять миротворческую функцию в зоне конфликта она не сможет.

Христианские Армения вместе с частью "Арцаха", Цхинвальский регион и Абхазия остаются в российском секторе. Хотя мирное сосуществования армян и азербайджанцев в Карабахе вряд ли будет возможно в ближайшее время.

Россия продемонстрировала всему миру, что: А – на Кавказе всегда побеждает тот, кто с Россией, или Россия, что суть одно и тоже; Б – что Россия отныне руководствуется только прагматическими мотивами, отвечающими собственным национальным интересам, вовсе не собирается заниматься "благотворительностью" и повторять ошибок советского руководства; В – Россия намекнула Украине и Грузии, что она способна мгновенно решать различные застарелые конфликты – и такие как в Сирии, и такие как в Карабахе, причем – одна, без различных Минских групп и Женевских форматов...

Православная Грузия, с двумя регионами компактного проживания мусульман, но без Абхазии и Цхинвальского региона, остается в американском секторе. Именно для того, чтобы удостовериться в этом в условиях вышеперечисленных, вновь открывшихся на Южном Кавказе, обстоятельств, в Грузию 17 ноября с неожиданным визитом летит госсекретарь США Майк Помпео.

Но Помпео может не волноваться, потому что евроатлантическому курсу Грузии в условиях нынешней власти ничто не угрожает. Премьер-министр Грузии не случайно заранее поздравил Джозефа Байдена с президентством, хотя тот же Помпео попросил лидеров стран не спешить до официального объявления результатов выборов.

Зачем госсекретарь США едет в Грузию? Ожидания, надежды и прогнозы>>

Власть Грузии от партии "Грузинская мечта" в условиях пандемии провела образцовые парламентские выборы, причем – без голосования по почте и как того желали в США, то есть – чтобы будущий парламент был многопартийным. Но остальные восемь партий объединенной оппозиции, которые на сводном митинге на пике не могут собрать больше семи тысяч сторонников, действительно поверили, что это они все вместе взяли около 40% голосов.

Правящая партия (девятая, прошедшая в парламент большинством) сумела окончательно скомпрометировать объединенную оппозицию и ее лидера – экс-президента Саакашвили:

опубликованные аудиозаписи продемонстрировали, что Саакашвили готовил с соратниками очередную "цветную революцию", на этот раз – вооруженный госпереворот;

тбилиссцы возмущены, видя, как на малочисленных акциях оппозиции открыто раздают молодежи, в том числе несовершеннолетним, "розовые таблетки" – наркотики, после которых подросткам становится жарко и они танцуют ночь напролет без верхней одежды;

тбилиссцы возмущены, видя, как в результате митингов, где не соблюдаются элементарные требования в условиях эпидемии, резко растет число инфицированных коронавирусом;

грузинский народ, в том числе электорат оппозиции, возмущен, видя, как лидеры оппозиции не могут достичь согласия – входить или нет в Парламент, а их лидер – Саакашвили – в сотый раз пообещал приехать, но передумал.

А еще грузинское правительство сумело избежать втягивания Грузии в армяно-азербайджанский конфликт несмотря на множество провокаций, что очередной раз подняло авторитет власти в глазах официального Вашингтона. И что примечательно, сегодня никто в США не говорит о вмешательстве России ни в американские президентские, и ни в грузинские парламентские выборы.

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