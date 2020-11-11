Зачем госсекретарь США едет в Грузию? Ожидания, надежды и прогнозы

Война в Карабахе, выборы в США и политический кризис в Грузии - госсекретарь США Майк Помпео едет в Грузию на фоне этих важных событий и несмотря на пандемию коронавируса

Американский дипломат приедет в Грузию в рамках большого турне - в его ближайшем расписании значатся такие страны, как Франция, Турция, Израиль, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, а также Саудовская Аравия. Как заявил сам Помпео на брифинге в Госдепе, темы разговора в каждой стране будут разными.

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Визит Помпео запланирован 17-18 ноября. Анонсированы встречи на высоком уровне, в том числе с премьер-министром Георгием Гахария и президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

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Амбициозные планы

Первое заявление по поводу предстоящего визита сделал премьер-министр Грузии Георгия Гахария в своем микроблоге в Twitter. Здесь он перечислил и главные темы переговоров – это ситуация в регионе и сотрудничество Грузии и США в военной сфере. Уже позднее Гахария сделал заявление в ходе заседания межведомственного координационного совета.

"Это не только визит госсекретаря нашего стратегического партнера, это визит друга нашей страны. И мы сделаем все для того, чтобы этот визит еще больше углубил стратегическое партнерство между США и Грузией, которое и так находится на высоком уровне. Особенно по тем критически важным на сегодняшний день направлениям для региона, какими являются текущие на Южном Кавказе процессы, которые будет иметь серьезное влияние на нашу повседневность, безопасность и будущее", - написал Гахария.

Вместе с тем, глава грузинского правительства призвал членов Кабмина полностью сконцентрировать внимание на подготовку этого визита.

Предстоящему визиту Помпео посвятил брифинг и глава МИД Грузии Давид Залкалиани, который рассказал об амбициозных планах.

"Оборона и безопасность, экономика, усиление демократических институтов, углубление отношений между народами - это все те основные вопросы, в направлении которых у нас есть важные ощутимые результаты… Но у нас есть еще более амбициозные планы, чтобы перевести стратегическое партнерство, которое находится на высочайшем уровне, на качественно новый уровень. И я уверен, что данный визит в этом направлении будет важным и еще больше углубит стратегическое партнерство между Грузией и Америкой", - заявил Залкалиани.

Он подчеркнул, что этим визитом еще раз подтверждается, что Грузия является главным союзником США в регионе и важной опорой.

"Я уверен, что этот визит в значительной мере будет способствовать стабильности в регионе и стабильному развитию Грузии по всем направлениям, как в политическом и в плане безопасности, так и с экономической точки зрения", - отметил Залкалиани.

Предстоящий визит госсекретаря США в Грузии оценили в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". По словам члена партии Георгия Хелашвили, целью визита Помпео является укрепление отношений с союзниками.

"Цель визита Помпео - укрепить отношения с союзниками. Если мы посмотрим последовательность турне, Помпео посещает самые надежные страны-союзники, в том числе и Грузию. Этот визит также важен на фоне развивающиеся в последнее время событий на Кавказе", - отметил Хелашвили.

У оппозиции своя повестка

Визит госсекретаря будет проходить на фоне политического кризиса в Грузии - оппозиция не признает итоги прошедших 31 октября парламентских выборов и требует нового голосования, в стране проходят акции протеста. Американская дипмиссия и европейские дипломаты призывают стороны к диалогу и выразили готовность стать посредниками между сторонами.

Накануне экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что народ должен устроить акцию во время визита Помпео в Грузии.

"Выборы в Грузии были сфальсифицированы. Грузинский народ должен ответить массовой мобилизацией на эти сфальсифицированные выборы. В том числе, если приезжает Помпео, то и в тот день должна быть массовая мобилизация народа. Я бы сделал так, чтобы весь мир увидел, что грузинский народ - не тот народ, которого можно угнетать… У грузинского народ есть гордость и чувство достоинства", - заявил Саакашвили в эфире "Мтавари архи".

Эту идею поддержала экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии "Единая Грузия" Нино Бурджанадзе.

"Думаю, что в день его (Помпео - ред.) приезда необходимо провести акцию, в которой примет участие много людей. Конечно, акция должна быть не шумной, а тихой, где грузинский народ покажет свою волю американскому гостю", - сказала Бурджанадзе.

В свою очередь лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе назвал подобные инициативы чушью.

"Никто не собирается встречать Майка Помпео акцией. Что за чушь!? У нас может быть символическое мероприятие, на котором мы зафиксируем нашу позицию, что садится во все рамки. Любая поддержка со стороны наших американских партнеров для нас очень важна", - заявил Вашадзе.

Между тем, в бывшей правящей партии "Единое национальное движение" выразили надежду, что у представителей оппозиции будет возможность встречи с Помпео.

"Пока встречи намечены только с представителями власти. Однако, когда приезжает дипломат подобного ранга, он хорошо информирован о ситуации в стране, в том числе и о позиции оппозиции. Однако, безусловно будет лучше, если госсекретарь услышит о том, какая ситуация в стране, непосредственно от оппозиции", - заявил один из лидеров ЕНД Заал Удумашвили.

Запланированный визит госсекретаря в Грузию не означает поддержку нынешних властей страны, уверены в другой оппозиционной парламентской партии "Европейская Грузия".

"Естественно, одной из причин приезда является тот политический кризис, который создан в стране. В том числе, включая те темы, которые сегодня в Грузии являются проблематичными и кризисными, то есть сфальсифицированные выборы. Поэтому говорить о том, что это поддержка власти и признание сфальсифицированных выборов, если это подразумевают заявления лидеров "Грузинской мечты", то это просто ложь. Это визит в страну, которая интересна для Америки и которая является партнером Америки", - заявил бывший замглавы МИД Грузии и один из лидеров "Европейской Грузии" Серги Капанадзе.

Форс-мажор в регионе и желтая карточка оппозиции

Почему именно сейчас госсекретарь США решил внезапно посетить Грузи? По мнению политолога Арчила Сихарулидзе, на это у дипломата есть, как минимум, две причины.

"Этот визит, как я понимаю, не был намечен. Этот форс-мажор, который, в первую очередь, связан с тем, что Россия усилила свое доминирование на Южном Кавказе – это так и воспринимается на Западе, безусловно. И четко дать понять нашему правительству, что сейчас именно Грузия остается единственным государством, которое является яро прозападным. Это во-первых. И во-вторых, дать понять всем в нашей стране, что сейчас не время устраивать в стране бардак и нам нужна стабильность", - сказал Сихарулидзе в интервью Sputnik Грузия.

Помпео очень четко скажет политической оппозиции, что у вас нет поддержки, считает политолог.

"Думаю, что когда стало известно о том, что миротворцы будут введены (российские миротворцы в Карабахе - ред.), в очень срочном порядке господин Помпео принял решение лететь в Грузию. Первое послание будет, что Грузия является очень важным партнером для США и единственным прозападным государством в регионе и не допустимо, чтобы в этой стране был бардак и разборки. Поэтому Помпео именно с этим посылом едет сюда", - сказа Сихарулидзе.

По мнению политолога, приездом Помпео четко будет сказано оппозиции, что у них два выхода: первое войти в парламент, и второе – стоять на улице четыре года.

"Сейчас Запад показал им (оппозиции - ред.) желтую карточку и сказал: мы заявили, что выборы были законными. Поэтому у оппозиции нет возможности поддержки", - отметил Сихарулидзе.

По мнению эксперта по международным вопросам Васо Капанадзе, визит Помпео во второй половине ноября будет важным визитом для дальнейшего укрепления грузино-американских отношений, поскольку США являются стратегическим партнером для Грузии.

"Хотя, думаю, что этот визит обусловлен теми процессами, которые происходят в нашем регионе, на Южном Кавказе в том плане, что изменился статус-кво в Нагоном Карабахе. Мы знаем, что начался переброс миротворческих сил России и тем самым Россия еще больше укрепляет свои позиции на Южном Кавказе. И видимо эти процессы станут предметом разговора между Майком Помпео и грузинскими руководителями", - заявил Капанадзе в интервью Sputnik Грузия.

По мнению эксперта, приезд Помпео не сыграет роль в проведении второго тура парламентских выборов, поскольку он приезжает за четыре дня до проведения выборов.

"Но разговор об этом, конечно же, пойдет - о том, чтобы второй тур прошел без эксцессов. Естественно, будет затронута тема участия или неучастия оппозиционных партий во втором туре... Во всяком случае, представители оппозиции заявили, что хотят донести свой голос до Помрео", - отметил Капанадзе.

По словам эксперта, достаточно остро стоит вопрос о том, чтобы хотя бы одна партия или больше изменили свою позицию и вошли в парламент, чтобы не оставлять "Грузинскую мечту" в одиночестве в будущем парламенте.

"Этот вопрос остается открытым, и об этом обязательно пойдет речь на встрече с Майком Помпео", - отметил Капанадзе.

Грузия и США установили дипломатические отношения в 1992 году. Наиболее активными они стали в начале 2000-х. В 2009 году страны подписали Хартию стратегического партнерства, которая предусматривает расширение партнерских связей и сотрудничества в сферах обороны и безопасности, экономики и энергетики, демократических реформ, дипломатии и культуры.