Несостоявшееся венчание, или Как вера может помешать любви

Ладо открыл гардероб. Хотел было взять с вешалки чистую глаженную матерью сорочку, но взгляд его наткнулся на белую, шитую на заказ, новенькую чоху (грузинская мужская национальная одежда - примеч. ред). Он захлопнул дверцу и стукнул по ней кулаком. Слишком уж болезненно было все, что связано с этим традиционным костюмом, который может и шился специально один раз в жизни – на свадьбу.
С Оксаной у Ладо была любовь с первого взгляда. Да, да, та самая, о которой много пишут, но ее так редко можно встретить в реальности.
Впрочем, в Оксану только бы слепой мог не влюбиться. Высокая, статная, походка от бедра, по плечам рассыпаны волнистые светлые волосы. А глаза, что за бездонные голубые колодцы! Когда они смотрели на Ладо и смеялись, ему казалось, что он тонет в них без остатка и надежды на спасение нет.
Ладо возил эту туристическую группу с особым чувством. Если в обычном рейсе то и дело поглядывал на часы, когда же эта тягомотина с гидом кончится и можно будет разворачиваться домой, то тут он сам предлагал группе новые и новые маршруты, невзирая на знаки своей бессменной руководительницы Теи. Потом знаки сменились свистящим шепотом:
- Ладо, имей совесть, им лишь бы кататься, а меня муж ждет. Уже три раза звонил узнать, где я до сих пор. Езжай по короткой дороге, или я тебя тут же придушу!
Но Ладо крутил руль и упрямо вез группу самым длинным путем, лишь бы лишний раз перекинуться с сидящей рядом Оксаной двумя–тремя фразами и втянуть в себя запах ее духов.
Оксана, видимо, тоже сразу запала на плечистого водителя с ярко выраженной харизмой.
Они ездили так пять дней. Потом Оксана просто поменяла билет и взяла отпуск за свой счет. Ладо бросил работу, хотя туристский сезон был тогда в разгаре и Тея, его экскурсовод, ругалась по черному, переходя на родной мегрельский, грозила, что поставит парня в черный список и ни один уважающий себя гид просто не плюнет в сторону его тачки. Навсегда. Совсем. Бесповоротно!
Ладо с Оксаной целыми днями гуляли по улочкам Тбилиси, валялись на траве в ботаническом саду и успели наговорить друг другу кучу разных глупостей, на которые способны только совершенно обалдевшие друг от друга люди.
Потом Ладо сказал:
- Давай поженимся!
- А давай! – Оксана тряхнула копной своих роскошных волос и провела указательным пальцем по его рельефной груди.
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- Мы будем венчаться!
- Обязательно!
И они стали обсуждать детали и мечтать, как сделать самую крутую свадьбу, исходя из их немного скромных возможностей.
Ладо на радостях тут же повел невесту в салон и заказал себе белую чоху с черной сорочкой, а Оксане белоснежное - платье. Но тут она внесла свои коррективы.
- Вот тут и вот тут я хочу вышиванку. На груди и рукавах. А на фате цветы с лентами.
Мастерица не поняла сперва, что такое вышиванка, но дядюшка Гугл за пять минут восполнил этот досадный пробел в кругозоре женщины.
Через несколько дней, когда все приготовления были уже на мази, Ладо с Оксаной зашли в церковь договориться со священником о венчании.
К ним вышел священник средних лет, выслушал о причине прихода. Потом задал невесте дежурный вопрос.
- Вы крещеная?
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Оксана с достоинством ответила:
- Да, конечно. Я крестилась недавно, сразу после того, как наша церковь получила Томос.
У вопрошавшего слега вытянулось лицо.
- А где именно вы крестились, в церкви какого патриархата?
- Как, в какой? В нашей, естественно. Украинская православная церковь. Киевский патриархат.
- Дело в том, что наша церковь не признала ваш Томос. Вам надо креститься сначала.
Оксана сузила свои прекрасные голубые глаза, и они мгновенно превратились в холодные колючие льдинки.
- Я не буду креститься второй раз. Я уже крещеная.
- Тогда я не буду венчать.
- И не надо! – Оксана развернулась и на всех парусах вышла из церковного полумрака на солнечный свет.
Ладо выбежал следом и попытался успокоить любимую.
В церковном дворе произошла их первая ссора.
- Тогда мы будем венчаться в Киеве!
- Но моя свадьба должна быть здесь. Уже столько родственников и друзей приглашено.
- Что значит "моя"? "Наша"! То есть мое мнение для тебя уже не важно?
- Важно. Как не важно, – запутался Ладо. – Может, пойдем к другому священнику.
Оксана задумалась и уже была готова согласиться, как вмешался проходящий мимо молодой парень в стихаре.
- Зря не ходите. Все вам то же самое скажут. Я слышал ваш разговор. Наш Патриарх не признал эту вашу самопровозглашенную церковь. Вы раскольники.
Оксана разозлилась на это непрошенное вкрапление.
- Мы не раскольники! Нас другие церкви признали!
Ладо не знал, куда деваться. По идее, он должен был как-то отреагировать по–мужски за наезд на его девушку. Но тут такие сложности. Раскольники – не раскольники. Иди разберись. И еще термос какой-то. Может, он что-то не так понял? И как-то не с руки бить морду в церковном дворе человеку в стихаре.
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Попытался утешить Оксану, но вышло еще хуже. Она заплакала и ушла, крикнув Ладо.
- Ты стоял, как баран. Ты все хочешь сделать по-своему.
Вот так свадьба расстроилась.
Оксана на нервах улетела в Киев первым же рейсом.
... Заказанную белоснежную чоху и ахалухи принесли вовремя и сдали матери Ладо, так как самого заказчика не было дома. Та аккуратно убрала ее в гардероб подальше от сыновних глаз. Деньги уже заплачены, может, в другой раз она пригодится ее хозяину.
И сейчас это белое великолепие с тщательно прошитыми газырями всколыхнуло в его душе неописуемое сожаление: как все хорошо началось и бесславно развалилось, оставив чад разочарования.
Ладо потом, узнав, что Оксана уехала, после схлынувших эмоций и психов, стал выяснять суть вопроса. Оказалось, все так и есть. Продвинутые люди подтвердили суть краеугольного камня про канонические территории, признание Томоса (бумага такая, типа верительной грамоты) и про невозможность литургического общения. У Ладо от обилия непривычной терминологии ум за разум зашел. Дожил до 35 лет и не знал про все эти выкрутасы.
Все существо Ладо противилось этому барьеру: почему двум более-менее верующим, любящим друг друга людям нельзя венчаться из-за того, что кто-то где-то чего–то не признал? Нонсенс какой-то, но как поправить дело?
Вдобавок всплыл из какой-то дальней загогулины мозга смутный факт из школьной программы по истории о том, как внучка царицы Тамары Гюрджи-Хатун вышла замуж за Румского султана. И у них вроде была любовь с первого взгляда. Нашли же они выход из религиозного тупика в тринадцатом веке. Так почему он, Ладо, не сделает тоже самое в двадцать первом?
Поразмышлял он таким образом и открыл свой ноутбук не первой молодости – писать сообщение Оксане. Наводить сожженные мосты.