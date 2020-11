Военные ошибки Армении в Нагорном Карабахе

Армянская сторона за 45 суток (с 27 сентября) утратила контроль практически над всей территорией так называемой зоны безопасности (семь районов бывшей Азербайджанской ССР вне карабахской автономии – Sputnik) и частью Нагорного Карабаха в границах 1991 года. При этом азербайджанские войска могли развить успех и достичь гораздо большего. Потеря города-крепости Шуши означала блокаду Лачинского коридора, дальнейшее окружение и неизбежное уничтожение армянских войск в Карабахе. Войну остановили международный авторитет и миротворческая операция России.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил: "Мы могли бы избежать войны, если бы согласились передать Азербайджану семь районов, а также Шуши. Но мы не хотели соглашаться на это. Правительство Армении, Вооруженные силы Армении, Армия обороны Арцаха приняли вызов и боролись до конца". Это высказывание свидетельствует прежде всего о переоценке собственных сил и недооценке возможностей противника – непростительных для главы государства. По данным президента РФ Владимира Путина, в зоне конфликта "число жертв, в том числе среди мирного населения, в результате боев превысило четыре тысячи человек, раненых свыше восьми тысяч человек, количество беженцев действительно, по разным данным, исчисляется десятками тысяч". Не слишком ли велика цена стратегической ошибки военно-политического руководства Армении?

Пашинян признал себя главным ответственным за итог боевых действий в Нагорном Карабахе, и все же сегодня важнее понять: что делать дальше? Складывается впечатление, что у Еревана пока нет планов кризисного урегулирования, восстановления необходимой боеспособности национальной армии.

Поражение армянской стороны – "заслуга" не столько армии, сколько военно-политического руководства. Ошибочная стратегия и тактика никогда не приведут к успеху и окажутся на поле боя опаснее пуль и снарядов противника. По мнению министра обороны Армении Давида Тонояна, армянская армия действовала в Карабахе "по максимуму". Почему не удалось удержать противника на заранее подготовленных (за 28 лет) оборонительных позициях? Объяснение системного поражения присутствием на поле боя турецких советников и беспилотников, а также "нескольких тысяч" сирийских наемников выглядит неполным и даже слабым.

Не касаясь даже итогов "всеобщей мобилизации", армянская армия в составе 45 тысяч действующих военнослужащих – слишком значительная сила, чтобы две тысячи арабских наемников смогли "сделать погоду" в Карабахе.

В армии Нагорного Карабаха не оказалось декларированных ранее 30 тысяч "штыков", 300 танков, нескольких сотен БМП и БТР. После 40 дней всеобщей мобилизации ко времени заключения соглашения о перемирии армянских войск в Карабахе оказалось 20 тысяч (по заявлению Пашиняна). И сложилось впечатление, что плана обороны у армянской стороны не было, действовали по обстановке. В первые дни разведка не имела точной информации о намерениях противника, армянские войска на линии соприкосновения пассивно оборонялись. Заметного превосходства в живой силе азербайджанские войска не имели, в операции участвовали около 30 тысяч человек, но при этом сохраняли активность на всех направлениях.